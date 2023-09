Fórmula 1: Checo Pérez recibe necesarias, pero polémicas disculpas de Helmut Marko

Una gran polémica rodea a la Fórmula 1, más específicamente a Red Bull que se encuentra en los ojos del mundo por las recientes declaraciones de su asesor Helmut Marko, quien hizo discriminatorias observaciones para el piloto mexicano Checo Pérez.

No es la primera vez que Marko, expiloto de automovilismo y actual asesor principal de Red Bull, hace comentarios racistas y discriminatorios para Checo. En el último de ellos el miembro de Red Bull aseguró que no se enfoca porque su cabeza es de un piloto sudamericano, aunque Pérez no haya nacido en Sudamérica.

"Checo es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como Sebastian Vettel", dijo Marko en Sport and Talk de ServusTV, en donde indicó que las capacidad de Checo están ligadas a su país de origen, comparándolo con pilotos europeos.

Al no ser la primera vez que Marko hace declaraciones racistas en contra de Sergio Pérez, se vi forzado a ofrecer disculpas necesarias para el piloto nacido en Guadalajara, Jalisco, México.

"Me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre personas de cualquier país, de cualquier raza, cualquier etnia", comienzan las disculpas del asesor de Red Bull.

Aunque disculpas, Helmut Marko volvió a resbalar, pues en su comunicado volvió a sugerir que la mentalidad de Checo es diferente a la del resto de los competidores de la actual parrilla de la Fórmula 1, pues Pérez Mendoza es el único latinoamericano dentro del Gran Circo.

"Quise decir que un mexicano tiene una mentalidad diferente a la de un alemán o un holandés". Esta declaración de Marko se puede entender en una comparación directa a Max Verstappen, quien es compañero de Checo en Red Bull y es el dominador absoluto de la F1 desde hace dos años.

Rosberg elogió el desempeño de Checo en Fórmula 1

El excampeón de Fórmula 1, Nico Rosberg, ha cambiado su tono con respecto al piloto mexicano Sergio Pérez, después de haber sido críticado en el pasado por hablar del tapatío. En una reciente declaración, el alemán no sólo llenó de elogios al volante de Red Bull, sino que también hizo un llamado a la escudería y a su director, Christian Horner, para que lo apoye de la misma manera en que lo hace con Max Verstappen.

“Pérez hizo un gran trabajo, por eso les recomendaría (a Red Bull) que se aseguren de que ahora los ingenieros realmente se enfoquen en todas esas cosas maravillosas que él hizo y que realmente trabajen, construyan para que pueda competir y estar frente a Max (Verstappen)”, externó el excampeón.

Rosberg, quien se coronó campeón en 2016 y fue subcampeón en 2014 y 2015, ha sido conocido por expresar opiniones francas sobre los pilotos y equipos de Fórmula 1, pero esta vez, el alemán tuvo palabras de admiración hacia el desempeño del tapatío en el reciente Gran Premio de Italia.

“Son esas pequeñas cosas que hacen una gran diferencia mentalmente. Algunos de sus rebases fueron asombrosos, lo felicito”, expresó el excoequipero de Lewis Hamilton.

