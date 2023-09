Fórmula 1: Max Verstappen toca en zona íntima a Checo Pérez y podría tener sanción (VIDEO)

Red Bull consiguió el 1-2 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en donde al final de la carrera se presentó un hecho insólito entre Max Verstappen y Checo Pérez, pues el volante neerlandés tocó al mexicano en una zona íntima.

En redes sociales circula un video en donde se ve a Verstappen corriendo para celebrar la victoria con el equipo de Red Bull y mientras avanza hacia a los integrantes de la escudería le pone la mano a Checo en el trasero.

Las imágenes están recorriendo las redes sociales y han generado opiniones divididas, pues para algunos se trata de un gesto normal entre compañeros (incluso en futbol y otros deportes es recurrente esta acción), pero otro sector del público lo tomó de diferente manera.

Algunos usuarios comentaron que el toque de Max a los glúteos de Checo podría ameritar algún tipo de penalización, mientras que otros hicieron bromas sobre lo ocurrido. "10 Segundos de penalización para Max Verstappen por tocar el alerón trasero de Pérez", dice uno de los comentarios.

Todo pasó una vez que el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 terminó, carrera en la que Verstappen se llevó el primer lugar, mientras que el volante tapatío terminó en segundo, que fue el octavo podio que consigue en el año.

🚨 BREAKING 🚨



10 Segundos de Penalización para Max Verstappen por tocar el alerón trasero de Pérez. pic.twitter.com/X99T8JF6ak — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) September 3, 2023

Checo Pérez dónde aceptó que Verstappen es mejor

Checo Pérez tuvo un inicio de año inmejorable en la Temporada 2023 de la Fórmula 1, pues en las primeras cinco carreras del año el mexicano logró un total de cuatro podios, en donde destacan victorias en Arabia Saudita y en Azerbaiyán.

Durante este tiempo el de Guadalajara le compitió codo a codo a Max Verstappen, actual campeón de la F1 y el actual líder del mundial de pilotos. Sin embargo, hubo un punto de inflexión en la campaña que relegaron al mexicano en la pelea del título.

Checo asegura que en el arranque de la temporada sí estaba pensando en el campeonato mundial de la F1, pues eran pocos los puntos que lo separaban de 'Mad Max', aunque acepta que hubo situaciones no lo dejaron seguir pelando con el neerlandés.

"Si estábamos enfocados en el título, es porque realmente estábamos en ese ritmo, en ese nivel. Lo que pasa cuando llegamos a Barcelona no lo puedo explicar, qué fue lo que cambió con el auto", confiesa Checo en entrevista con Fox Sports.

"Está a uno totalmente con el auto. No importa la circunstancia en la que esté tiene con mucha confianza. Maneja a un nivel en el que, hay que reconocerlo, desde que estoy en la Fórmula 1 no he visto un piloto tan completo a ese nivel, manejando al 100 por ciento, sin cometer errores, capaz de sacar el máximo provecho al coche", dijo.

aar