Fórmula 1: Max Verstappen sorprende con su opinión tras las disculpas de Helmut Marko a Checo Pérez

El neerlandés Max Verstappen, actual bicampeón mundial de Fórmula 1 (F1), dio su opinión después de las disculpas que Helmut Marko, asesor de Red Bull, le ofreció al tapatío Sergio Checo Pérez.

El actual líder en el campeonato de pilotos del serial evitó entrar en polémicas, aunque señaló que los comentarios de Marko contra el mexicano no fueron adecuados.

"Cada país y cada piloto tiene una mentalidad diferente, por supuesto, así que eso ya es muy diferente. Pero lo que dijo no estuvo bien expresado y se ha disculpado por ello", dijo Verstappen tras ser cuestionado por la prensa.

Por otra parte, el bicampeón de la Fórmula 1 reconoció el desempeño de Checo Pérez en lo que va de la campaña, dejando en claro que no tiene dudas de que el jalisciense da su 100 por ciento en cada carrera.

"Creo que todo el mundo se esfuerza siempre al máximo. No creo que esté ocultando nada deliberadamente. Yo me esfuerzo al máximo, él se esfuerza al máximo, todo el mundo en el paddock se esfuerza al máximo. No creo que haya nadie que llegue a un fin de semana pensando: vamos a conducir una décima más lento este fin de semana. No creo que nadie lo haga", resaltó Verstappen.

¿Max Verstappen podría coronarse en Singapur?

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Singapur, donde Max Verstappen buscará aumentar su ventaja en el campeonato de pilotos de Fórmula 1.

El volante neerlandés encabeza la clasificación con 364 puntos, cosecha con la que tiene una amplia diferencia sobre Checo Pérez, quien marcha segundo con 219 puntos.

Pese a sus 10 victorias en fila en lo que va de la temporada, un triunfo en Singapur todavía no le aseguraría el tricampeonato de Fórmula 1 a Mad Max.

Todas las victorias que lleva Verstappen en la campaña

Gran Premio de Baréin

Gran Premio de Australia

Gran Premio de Miami

Gran Premio de Mónaco

Gran Premio de España

Gran Premio de Canadá

Gran Premio de Austria

Gran Premio de Gran Bretaña

Gran Premio de Hungría

Gran Premio de Bélgica

Gran Premio de Países Bajos

Gran Premio de Italia

