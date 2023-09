Pumas: Efraín 'Chispa' Velarde muestra una habilidad que pocos le conocían y deja impresionados a todos

Efraín 'Chispa' Velarde parece haber encontrado un nuevo camino tras su retiro como futbolista tras finalizar su vínculo con los Pumas en mayo pasado.

Y es que en redes sociales, el exintegrante del equipo universitario compartió un video de su participación en el programa Veo Cómo Cantas, donde interpretó la canción “Mi razón de Ser” de la Banda MS.

El 'Chispa' Velarde causó una grata impresión entre el público y los jueces del programa (Erika Buenfil y Eduardo Derbez, entre otros), pues demostró tener buena voz, además de que se desenvolvió sin pena en todo momento arriba del escenario.

El exdefensa de Pumas lució un outfit de futbolista durante su participación, pues la dinámica de Veo Cómo Cantas es que los participantes usen una vestimenta similar a la que utilizan en sus profesiones.

Después de su sorpresiva actuación, el 'Chispa' Velarde reconoció que le gusta mucho cantar y que se sentía un poco nervioso al principio.

"Cantamos de vez en cuando. Cantar me encanta, no dudé en cuanto me comentaron que podía venir a este programa. Estaba un poquito nervioso al principio porque aunque estoy acostumbrado a estar frente a 60 mil u 80 mil personas en un estadio, este escenario impacta diferente", señaló el canterano de Pumas.

¿Cuántos títulos ganó el 'Chispa' Velarde con Pumas?

Oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Efraín Velarde debutó como futbolista profesional con los Pumas en el 2004, el año en que los auriazules se convirtieron en el primer bicampeón en los torneos cortos de la Liga MX.

Cinco años después, el 'Chispa' también formó parte del plantel felino que se coronó en el Clausura 2009 a costa del Pachuca. En el Clausura 2011, Velarde Calvillo ganó su cuarto y último trofeo con los capitalinos, que en aquella final dieron cuenta de Monarcas Morelia.

En el 2014 dejó a los Pumas para jugar con el Monterrey. También pasó por las filas de León, Toluca, Morelia y Mazatlán antes de regresar con los de la UNAM en el 2021.

