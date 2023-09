Liga MX: Tecatito Corona regresa frío al Monterrey, pero no tiene nada que ver con el futbol y causa risas (VIDEO)

Jesús Manuel "Tecatito" Corona está de regreso en la Liga MX, pero en una de sus apariciones como jugador de Monterrey aseguró que se encuentra "frío", sin embargo, nada tiene que ver con su estado físico ni futbolístico.

En una conferencia de prensa le hicieron una pregunta poco normal al "Tecatito" Corona y tanto el cuestionamiento como la respuesta causaron risa en los presentes, pues el momento fue bastante insólito.

"¿Cómo llegas? Te fuiste como un tecatito y regresas como un caguamón", le preguntó un periodista al jugador mexicano y entre risas el delantero exSevilla respondió: "Bien frío, bien frío".

La pregunta del día en la bienvenida de ‘Tecatito’ Corona. Fútbol regio. ¡NO LO ENTENDERÍAS! 🚬 pic.twitter.com/Zm0pjE9mPq — DLPTLV (@dlptlv) September 10, 2023

El exjugador del Porto agregó que su paso por Twente, Porto y Sevilla lo ayudó a mejorar mucho en su carrera. "Tecatito" estivo 10 años fuera de la Liga MX y jugó en países como Holanda, Portugal y España.

"Estos 10 años no fueron paseando. Me han ayudando bastante, he mejorado bastante y me siento muy bien, muy contento", indicó Jesús Manuel.

Monterrey le da la bienvenida al 'Tecatito' Corona



Monterrey, mediante de su presidente deportivo, José Antonio Noriega, destacó la felicidad que hay al interior de Rayados por contar entre sus filas con un jugador formado en la cantera del club como el 'Tecatito' Corona.

"Contentos de tener de vuelta en casa a alguien que nació y creció futbolísticamente en este club. Tiene muy presentes los valores del Club y los objetivos de ganar cosas", subrayó el 'Tato' ante la prensa.

Jesús 'Tecatito' Corona tuvo este sábado sus primeros minutos en su segunda etapa como futbolista del Monterrey, al arrancar como titular un amistoso contra el Atlante efectuado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento BBVA, donde se impusieron 1-0 los Potros de Hierro.

El próximo sábado 16 de septiembre, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz recibe en la cancha del BBVA al León en actividad de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Se espera que ese encuentro marque el debut de Corona Ruíz en su segunda etapa en las filas del Monterrey, donde ya había jugado desde su debut en el 2010 y hasta el 2013, cuando comenzó su aventura en el balompié europeo.

aar