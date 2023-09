Liga MX: 'Tecatito' Corona y su espectacular presentación con la afición del Monterrey en el BBVA (Video)

Una semana después de haberse oficializado su regreso a la Liga MX con el Monterrey, Jesús 'Tecatito' Corona fue presentado de manera oficial con el equipo regiomontano ante la afición del club este sábado en el Estadio BBVA.

El seleccionado tricolor, procedente del Sevilla, tuvo un espectacular recibimiento de parte de la afición de Rayados durante el evento realizado en el 'Gigante de Acero', donde el público se le rindió, gesto al que el jugador correspondió tomándose selfies con varios de esos fans, entre ellos algunos niños.

Acompañado por exfutbolistas del Monterrey como Aldo de Nigris, Jesús Zavala y Jonathan Orozco, el 'Tecatito' Corona aseguró que ya tenía mucho tiempo con las ganas de regresar al club con el que debutó en la Liga MX.

"Estoy muy feliz de haber vuelto a casa. Yo tenía años queriendo volver y después de hablarlo con la familia, tenía claro que quería estar en Rayados", aseguró Corona Ruíz ante los medios de comunicación.

Un reportero le dijo a manera de broma que se fue como Tecatito y regresó hecho de Europa un caguamón tras haber jugado una década en el viejo continente, a lo que el oriundo de Hermosillo, Sonora, respondió que su paso por Twente, Porto y Sevilla lo ayudó a mejorar mucho en su carrera.

"Bien frío. ( Risas) ya lo he dicho, muy contento. Estos 10 años no fueron paseando. Me han ayudando bastante, he mejorado bastante y me siento muy bien, muy contento", indicó el 'Tecatito'.

'Tato' Noriega le da la bienvenida al 'Tecatito' Corona

José Antonio Noriega, presidente deportivo del Monterrey, destacó la felicidad que hay al interior de Rayados por contar entre sus filas con un jugador formado en la cantera del club como el 'Tecatito' Corona.

"Contentos de tener de vuelta en casa a alguien que nació y creció futbolísticamente en este club. Tiene muy presentes los valores del Club y los objetivos de ganar cosas", subrayó el 'Tato' ante la prensa.

Tecatito Corona en su llegada a la ciudad de Monterrey Foto: Twitter @Rayados

¿Cuándo debuta 'Tecatito' Corona con Monterrey?

Jesús 'Tecatito' Corona tuvo este sábado sus primeros minutos en su segunda etapa como futbolista del Monterrey, al arrancar como titular un amistoso contra el Atlante efectuado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento BBVA, donde se impusieron 1-0 los Potros de Hierro.

El próximo sábado 16 de septiembre, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz recibe en la cancha del BBVA al León en actividad de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Se espera que ese encuentro marque el debut de Corona Ruíz en su segunda etapa en las filas del Monterrey, donde ya había jugado desde su debut en el 2010 y hasta el 2013, cuando comenzó su aventura en el balompié europeo.

EVG