Liga MX: 'Tecatito' Corona rompe el silencio acerca de su regreso al futbol mexicano

Jesús 'Tecatito' Corona habló acerca de los rumores que señalan que dejará las filas del Sevilla para regresar a la Liga MX con el Monterrey.

A su salida del entrenamiento con el conjunto andaluz, el futbolista mexicano fue cuestionado al respecto, a lo que respondió que no puede tocar ese tema, pero aseguró sentirse feliz en España.

"Ahora no puedo hablar de eso, pero estoy en Sevilla y estoy contento", fue la breve respuesta del 'Tecatito' para las cámaras de El Chiringuito de Jugones.

El seleccionado tricolor observó desde el banquillo de suplentes la derrota del Sevilla por marcador de 2-1 a manos del Valencia el viernes pasado en el comienzo de la Temporada 2023-2024 de LaLiga.

El 'Tecatito' Corona debutó como futbolista profesional con los Rayados del Monterrey el 7 de agosto del 2010 en la derrota por 2-1 ante Atlante en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2010 de la Liga MX.

'Tecatito' y el Sevilla van por la Supercopa de Europa

Se espera que este miércoles 16 de agosto el jugador originario de Hermosillo, Sonora, sea tomado en cuenta por el entrenador José Luis Mendilibar para la final de la Supercopa de Europa entre Sevilla y Manchester City.

Los Blanquirrojos disputan este trofeo en calidad de campeones de la Europa League, luego de que en mayo pasado se impusieron a la Roma en la final para coronarse en esta competencia por séptima ocasión.

Por su parte, los Citizens se presentan al compromiso con sede en el Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia, tras haber conquistado por primera vez en su historia la Champions League.

Números del 'Tecatito' Corona con el Sevilla

El extremo mexicano se sumó a la plantilla del Sevilla en la Campaña 2022-2023. Debutó en la primera fecha del campeonato al jugar 63 minutos en la derrota por 2-1 a manos del Osasuna.

Sin embargo, días previos a la segunda jornada sufrió una fractura de peroné que lo dejó fuera por el resto de la temporada y le impidió acudir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

El sonorense volvió a las canchas en mayo pasado, en el tramo final de LaLiga, pero solamente registró 46 minutos en tres de los últimos cotejos de los Nervionenses en el certamen doméstico.

En total, el 'Tecatito' Corona apenas pudo sumar 109 minutos en cuatro duelos con la camiseta del Sevilla, entidad a la que llegó después de siete años en Portugal con el Porto.

'Tano' Ortiz habla acerca de posible regreso del 'Tecatito'

El argentino Fernando Ortiz, director técnico del Monterrey, indicó que no charlado con la directiva del club acerca de la posible incorporación del 'Tecatito' Corona al plantel del equipo.

Sin embargo, el 'Tano' dejó entrever que los rumores que indican el regreso de Corona Ruíz a la Liga MX podrían ser verdaderos.

"Sé lo que todo mundo sabe respecto a la información en redes sociales, no he hablado con Tato (Noriega) ni con Héctor (Lara), pero ‘cuando el río suena es porque agua trae’, dicen por ahí, pero hoy en día no sé nada, el interés siempre estará porque salió de Monterrey y siempre tiene la intención de regresar, pero no estoy enterado de nada", comentó Ortiz en conferencia de prensa.

En los tres años que estuvo en las filas de Rayados, el 'Tecatito' Corona registró siete goles y seis asistencias en 54 compromisos, además de que ganó un título de Liga MX y tres de Concachampions.

Monterrey fue el equipo de la Liga MX con mejor desempeño en la Leagues Cup al ser el único representante del futbol mexicano en alcanzar la ronda de semifinales.

