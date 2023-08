Tecatito Corona no entra en planes del Sevilla y ficharía por un grande de la Liga MX

El jugador mexicano Jesús Manuel Corona no entra en planes del Sevilla, por lo que su salida del futbol español luce inminente y su destino sería la Liga MX, pues uno de los clubes más poderosos quiere los servicios del "Tecatito".

Luego de regresar de una larga lesión, el "Tecatito" Corona no ha encontrado regularidad con el conjunto sevillano y de cara a una nueva campaña en LaLiga la situación no parece que sea diferente, por lo que se estadía en España llegará a su fin.

El técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar, ha comentado que si el mexicano no puede reponerse de sus constantes lesiones estará fuera del club. "Como dice el club, estamos todos en venta", dijo el técnico sobre Jesús Manuel, palabras de las que están muy pendientes en Monterrey.

Según Deportes Cope Sevilla/105.8 FM, el Sevilla ya le comunicó al entorno del "Tecatito" que buscarán darle salida en el presente mercado de fichajes, pues no entra en planes. Los Rayados del Monterrey estarían interesados en contratar al jugador azteca para armar un plantel de miedo en la Liga MX.

Jesús Manuel “Tecatito” Corona podría cambiar de aires Foto: MEXSPORT

Corona puede aportar en la fase ofensiva y defensiva, pues sabe lo que es jugar como extremo y lateral, lo que sería un gran aporte para La Pandilla, que recientemente perdió a un enrachado Germán Berterame, que se suma a la baja del uruguayo Rodrigo Aguirre.

La lesión en el tobillo que sufrió el mexicano no lo ha dejado demostrar su nivel en el Sevilla, pues la fractura del exjugador del Porto lo privó de tener regularidad con el cuadro sevillano, además de disputar la Copa del Mundo Qatar 2022.

"No termina de recuperarse. Tecatito es un jugador excepcional técnicamente, puede ser el mejor o de los mejores de la plantilla. Llegué faltando dos meses y medio y estaba arrastrando una lesión. No termina de recuperarse, hoy no ha podido entrenarse con el grupo por el tobillo", inicia la declaración de Mendilivar.

Jesús "Tecatito" Corona en un partido con el Sevilla Foto: Instagram

Aunque José Luis Mendilivar elogió las cualidades técnicas de Jesús Corona, fue reiterativo en que el mexicano no se ha podido recuperar de su lesión. La idea del técnico es que el "Tecatito" siga en el Sevilla, no obstante, fue claro en que el exMonterrey puede salir en venta.

"Es una lesión que hace que le quite la continuidad. Nos gustaría mucho que pudiera quedarse con nosotros, que nos pudiera dar todo lo que tiene. Primero porque técnicamente es excepcional y si físicamente pudiera tener el tono. Como dice el club, estamos todos en venta. No sólo Tecatito", sentenció.

aar