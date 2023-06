VIDEO: 'Tecatito' Corona habla como español y las redes se llenan de burlas y críticas hacia el mexicano

El mexicano Jesús 'Tecatito' Corona no fue inscrito por el Sevilla para la Europa League, torneo que el equipo español conquistó por séptima vez en su historia.

El seleccionado tricolor observó el encuentro entre los nervionenses y la Roma en las tribunas de la Puskás Aréna, pero al final del partido concedió una breve entrevista a Fox Sports, video que se viralizó por su marcado acento español.

El 'Tecatito' Corona fue entrevistado por la reportera Lola Hernández, quien lo felicitó pese a que oficialmente él no forma parte de este campeonato del Sevilla, sitio y club en el que el mexicano asegura sentirse pleno.

LO MEJOR QUE VAN A VER HOY



Tecatito hablando como español 🤣



Joder tío gilipollas… pic.twitter.com/DVnZWUdGYM — David Medrano Mora (@deividmedrano) June 1, 2023

"Es un campeonato de locos y ganarla es espectacular. Sevilla me ha transmitido mucho humanismo, esto es una familia y me siento parte de. Claro que me siento parte de esto. Se lo dedico a mi familia y a todo México", declaró Corona Ruíz en medio de un muy marcado acento español, lo que generó varias burlas y críticas en redes sociales.

El Sevilla y 'Tecatito' Corona visitan el domingo a la Real Sociedad en la Jornada 38 de LaLiga, la última del campeonato del balompié español.

'Tecatito' Corona recibe agresiones de aficionados de la Roma

Jesús ‘Tecatito’ Corona observó desde las tribunas la final de la Europa League entre Sevilla y Roma, pero vivió un desafortunado momento con algunos aficionados de la escuadra italiana.

En un video que circula en redes sociales se observa el instante preciso en el que seguidores de la Loba agreden y se hacen de palabras con el seleccionado mexicano y con el argentino Marcos Acuña, quien se enganchó más con el público.

El ‘Tecatito’ Corona, quien no fue registrado con el Sevilla para la Europa League, pidió la intervención de los elementos de seguridad de la Puskás Aréna para que la situación no pasara a mayores.

