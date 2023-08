Sevilla: Jesús "Tecatito" Corona recibe el peor mensaje posible de su entrenador y su futuro peligra

El futuro para Jesús "Tecatito" Corona luce incierto y ahora corre gran peligro, pues el director técnico del Sevilla, José Luis Mendilivar, no dejó bien parado al jugador mexicano en su estancia en LaLiga.

Nada ha sido fácil para el "Tecatito" desde la lesión en su tobillo, pues no se ha podido recuperar al cien por ciento. La fractura que tuvo el exjugador del Porto lo privó de tener regularidad con el cuadro sevillano y así lo aclara Mendilivar.

Jesús Manuel “Tecatito” Corona podría cambiar de aires Foto: MEXSPORT

"No termina de recuperarse. Tecatito es un jugador excepcional técnicamente, puede ser el mejor o de los mejores de la plantilla. Llegué faltando dos meses y medio y estaba arrastrando una lesión. No termina de recuperarse, hoy no ha podido entrenarse con el grupo por el tobillo", inicia la declaración de Mendilivar.

Aunque José Luis Mendilivar elogió las cualidades técnicas de Jesús Corona, fue reiterativo en que el mexicano no se ha podido recuperar de su lesión. La idea del técnico es que el "Tecatito" siga en el Sevilla, no obstante, fue claro en que el exMonterrey puede salir en venta.

"Es una lesión que hace que le quite la continuidad. Nos gustaría mucho que pudiera quedarse con nosotros, que nos pudiera dar todo lo que tiene. Primero porque técnicamente es excepcional y si físicamente pudiera tener el tono. Como dice el club, estamos todos en venta. No sólo Tecatito", sentenció.

“Tecatito” expuesto con declaraciones de Aldo de Nigris

El exfutbolista de Rayados y quien fuera parte del cuerpo técnico de la institución, Aldo de Nigris, tuvo oportunidad de charlar en una entrevista con el podcast de Mother Soccer, en el que tocó temas sobre su salida de la Pandilla, así como situaciones que hubo dentro del vestuario cuando él todavía era jugador.

Como parte de las preguntas, de Nigris fue cuestionado por cómo fue compartir vestidor con Jesús Manuel “Tecatito” Corona, a lo que respondió que no sólo fue el vestidor, sino hasta el cuarto en las concentraciones, y al estar en la flor de su juventud, el ahora jugador del Sevilla era incontrolable.

“Lo del “Tecatito” fue un tiempo en el que era un desm…, él tenía 17 años. Ya te imaginarás, yo era su papá ahí. Le decía “no grites, no estés chin…, no te salgas del cuarto”, lo despertaba, ya que estaba en la habitación, le decía “ya es hora de apagar la tele, pásame el control…”, contó entre risas el ex auxiliar técnico.

La plática se llenó de anécdotas y se dijo cómodo con disfrutar el tiempo libre que le dejó la salida de Monterrey. Aldo confirmó que le dolió dejar el equipo tras haber estado en varios procesos con la Pandilla, además del aprendizaje que ganó como auxiliar institucional.

aar