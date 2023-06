“Tecatito” Corona queda expuesto con tremendas declaraciones de Aldo de Nigris por su manera de ser

El ex futbolista de Rayados y quien fuera parte del cuerpo técnico de la institución, Aldo de Nigris, tuvo oportunidad de charlar en una entrevista con el podcast de Mother Soccer, en el que tocó temas sobre su salida de la Pandilla, así como situaciones que hubo dentro del vestuario cuando él todavía era jugador.

Como parte de las preguntas, de Nigris fue cuestionado por cómo fue compartir vestidor con Jesús Manuel “Tecatito” Corona, a lo que respondió que no sólo fue el vestidor, sino hasta el cuarto en las concentraciones, y al estar en la flor de su juventud, el ahora jugador del Sevilla era incontrolable.

“Sería un sueño volver a Rayados.”



La vuelta de Jesús “Tecatito” Corona al CF Monterrey podría darse muy pronto debido a los problemas económicos del Sevilla FC y el deseo del jugador de volver al club que lo vio nacer.



¿Es hora de volver a casa? Es hora de volver a casa. pic.twitter.com/irVKORK1OL — Mario F. Garcia Jr. (@mariofgarciajr) March 30, 2023

“Lo del “Tecatito” fue un tiempo en el que era un desm…, él tenía 17 años. Ya te imaginarás, yo era su papá ahí. Le decía “no grites, no estés chin…, no te salgas del cuarto”, lo despertaba, ya que estaba en la habitación, le decía “ya es hora de apagar la tele, pásame el control…”, contó entre risas el ex auxiliar técnico.

La plática se llenó de anécdotas y se dijo cómodo con disfrutar el tiempo libre que le dejó la salida de Monterrey. Aldo confirmó que le dolió dejar el equipo tras haber estado en varios procesos con la Pandilla, además del aprendizaje que ganó como auxiliar institucional.

Gracias a todos 🙌🏻💙🤍 pic.twitter.com/ybGN3YMPMM — Aldo De Nigris (@DeNigris9) May 30, 2023

Aldo de Nigris también confesó el mejor fichaje caído

Durante la plática, Aldo de Nigris describió cómo era el proceso para elegir jugadores en Monterrey y cómo él daba su análisis, después de que el departamento haya hecho el scouting de los futbolistas que podían ser opciones latentes para el cuadro de Rayados.

El jugador bomba que mencionó fue Pedro Abreu dos Santos, jugador y seleccionado brasileño que pudo reforzar la delantera del equipo regio, el técnico regio dijo que sí hubo pláticas para tener al futbolista, pero cuando el área de inteligencia deportiva viaja para verlo, el oriundo de Río de Janeiro se rompió el ligamento cruzado, por lo que ya no se pudo concretar el traspaso.