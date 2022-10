La victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (F1) provocó que Red Bull, escudería donde corre el piloto mexicano, le diera un trato de héroe como nunca antes se había visto, sobre todo por parte del jefe del equipo austriaco.

Sergio Pérez tuvo en el Circuito Urbano de Marina Bay la que es, probablemente, su mejor carrera en la F1 y Christian Horner, Jefe de Red Bull, expresó su pensar sobre la actuación de Checo, dejando en claro que hizo un trabajo maravilloso.

Time to call it a night 🏁 #SingaporeGP 🏆 pic.twitter.com/pxIwDOxQcU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 2, 2022

"Esa fue sin ninguna duda la mejor conducción de su carrera. Una actuación de clase mundial. Esto está ahí arriba, sin dudas es su mejor victoria, creo que incluso supera la de Mónaco, y ha rendido bajo una gran presión. Me siento muy, muy orgulloso. Ha hecho un trabajo maravilloso", indicó Horner para Sky Sports F1.

Pero eso no fue todo, ya que el líder de la escudería del Toro destacó el control que Checo Pérez tuvo ante condiciones adversas en Singapur y reiteró que el sentimiento tras la carrera es de orgullo.

"Fueron condiciones difíciles, tuvo una gran salida, se acomodó en la carrera, cuidó esos neumáticos intermedios, hubo neutralizaciones una y otra vez, reinicios, y siempre estuvo en control, muy calmado. Luego llegó el cambio a los neumáticos lisos, y no podía sacarse de encima a Charles, ya que no podía tener el beneficio del DRS. Le tiraron todo. Es un resultado enorme para él, me siento muy orgulloso", remarcó.

¿En qué lugar va Checo en el campeonato de pilotos de F1?



El mexicano Checo Pérez tuvo una espectacular carrera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (F1), lo que lo llevó a ganar la cuarta carrera en su andar en el Gran Circo y su octavo podio del año.

El piloto de la escudería Red Bull llegó a la cita en el Circuito Urbano Marino Bay ubicado en la tercera posición del campeonato de pilotos, la cual conservó pese a su triunfo en el país asiático.

Sin embargo, Checo Pérez recortó a solamente dos unidades su desventaja respecto al monegasco Charles Leclerc, quien es segundo con 237 puntos, mientras que el jalisciense acumula ya 235.

aar