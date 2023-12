F1: Checo Pérez y el jugoso acuerdo comercial que lo obligaría a seguir en Red Bull

Luego de su destacada actuación en la Fórmula 1, Checo Pérez demostró que es un elemento fundamental, tanto dentro como fuera de la pista, pues su papel en la parte comercial alrededor de este deporte, le ha asegurado unos años más dentro del categoría reina del automovilismo, pues algunas de las decisiones trascienden más allá del asfalto.

A pesar de los desafíos que tuvo a bordo del RB19 en 2023, el conductor mexicano rescató sus resultados, marcando su mejor temporada y acercándose más a las especulaciones sobre la extensión de su contrato con Red Bull. Fuentes de Azteca Deportes confirman el interés de ambas partes en prolongar su compromiso, aunque se está a la espera de que se haga oficial.

El vínculo estaba pactado para 2024 con una posible renovación por un año adicional, sin embargo, se vislumbra que el horizonte podría llegar hasta 2026. La reciente alianza con Ford, empresa que asumirá la fabricación de unidades de potencia en esa fecha, parece estar ligada a este acuerdo.

Max Verstappen y Checo Pérez con Red Bull en 2021 Foto. Reuters

Durante los últimos meses, el piloto de 33 años ha cultivado una estrecha relación con la marca, participando en eventos y distintas grabaciones, así como en los lanzamientos de los nuevos modelos de la compañía estadounidense, siendo parte de la imagen de la misma.

Mientras se espera la confirmación, Checo Pérez no sólo aseguraría su presencia en la escudería austriaca, sino que también se consolida como un activo estratégico en el tejido empresarial que impulsa la Fórmula 1 hacia los contratos del futuro a mediano y largo plazo.

Max Verstappen decidiría el futuro de Checo Pérez

Frans Verschuur, expiloto de automovilismo, aseguró que el coequipero de Checo Pérez, Max Verstappen, podría determinar el futuro del mexicano dentro de Red Bull, por lo que el conductor número 11 debía mantener la paz con su compañero.

Después del Gran Premio de Arabia Saudita, ambos pilotos tuvieron un desacuerdo que escaló hasta las especulaciones sobre la continuidad del tapatío, pues ninguno de los dos estaba de acuerdo con su actuar en la durante la carrera, pero la prioridad era el reciente campeón mundial.

"El sistema es bueno, siempre y cuando (Checo) Pérez no se queje demasiado y no le pise los pies. De hecho, creo que se da el caso de que [él puede decir] si no quiere que le renueven el contrato a Pérez, de lo contrario se irá. Verstappen tiene el control. Es súper bueno. Saca al equipo adelante y gana todos los premios. Es una especie de Messi o Ronaldo", concluyó Verschuur.

Sergio Pérez y Max Verstappen antes de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 Foto: AP

mmt