El piloto mexicano, Sergio Pérez está demostrando su poder no solo en las pistas de la Fórmula 1, sino también en el ámbito comercial. Su creciente popularidad se ha traducido en un récord asombroso de ventas de mercancía que ha superado ampliamente las de su compañero de equipo Max Verstappen.

Esta avalancha de éxito en ventas no solo impulsa la marca personal de Pérez Mendoza, sino que también podría asegurar su continuidad en el equipo Red Bull. Desde gorras y camisetas hasta llaveros, la mercancía de Checo Pérez se ha convertido en un verdadero tesoro para los aficionados de la Fórmula 1.

Lo que hace que este logro sea aún más impresionante es el hecho de que los productos del piloto mexicano se mantienen agotadas en diversos puntos de venta en todo el mundo. Este fenómeno comercial no solo tiene un impacto en la imagen personal de Checo, sino que también podría jugar un papel fundamental en las discusiones contractuales con Red Bull.

Alberto Tello de Meneses informó que las ventas de accesorios relacionados con Max Verstappen para el Gran Premio de Países Bajos tuvo una baja demanda comparada con la del tapatío. De hecho, dicha mercancía se entrega a menudo como regalos promocionales, lo que contrasta fuertemente con la demanda insaciable de productos relacionados con el '11' de la escudería austriaca.

Checo Pérez espera apoyo del público neerlandés

La Fórmula 1 se prepara para regresar al Circuito de Zandvoort en los Países Bajos, que a pesar de ser casa del primer lugar del Campeonato de Pilotos, Max Verstappen, Sergio Pérez está deseando el apoyo de la afición.

Con el Gran Premio de Países Bajos a la vuelta de la esquina, Checo Pérez ha expresado su entusiasmo por la posibilidad de sentir el apoyo de los fanáticos en uno de los eventos más esperados de la temporada.

"Sí, definitivamente creo que me apoyarán ya que les resulta difícil reconocer a qué Red Bull pertenece quién. Espero que me animen. El "Ejército Naranja" siempre me han mostrado su apoyo y también se solidariza conmigo..", expresó el mexicano.

Desde su llegada al equipo Red Bull, Checo Pérez ha forjado un vínculo especial con sus seguidores, tanto en México como en todo el mundo, por lo que la afición local estaría dividida.

