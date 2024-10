​F1: Franco Colapinto desprecia a Lionel Messi con una polémica confesión

Vaya polémica generó Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1 (F1), al omitir a su compatriota Lionel Messi del top 3 de sus deportistas argentinos favoritos.

El volante de la escudería Williams fue cuestionado acerca de sus ídolos connacionales en el deporte y el único futbolista que incluyó fue el legendario Diego Armando Maradona.

En primer lugar, Franco Colapinto eligió a Juan Manuel Fangio, quien también fue piloto de la F1, en la que se coronó cinco veces en la década de 1950.

Al final empecé con él (Juan Manuel Fangio) mi carrera en el automovilismo, leí mucho de él, vi muchos documentales, videos y es el que me metió el automovilismo en la sangre Franco Colapinto

En el segundo puesto, el corredor de 21 años puso a Maradona, de quien resaltó todas las alegrías que les dio a los argentinos por sus logros con la Albiceleste. "Nos dio tantas alegrías a todos los argentinos y me encantaría en algún momento darle todas esas alegrías a ustedes", dijo.

Franco Colapinto eligió en el tercer sitio a Fernando Belasteguín, mejor conocido como Bela, quien es un jugador de pádel, un deporte que le agrada mucho al joven piloto de F1.

Franco Colapinto desea conocer a Lionel Messi

A pesar de haberlo dejado fuera de su top 3, Franco Colapinto reconoció que le gustaría conocer a Lionel Messi, quien considera que es el mejor futbolista de la historia.

"Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor en la historia del futbol", señaló el corredor de Williams.

Por otra parte, Franco Colapinto dejó en claro que le incomodan las comparaciones que algunos aficionados hacen entre él y Lionel Messi, pues está consciente de lo que ha logrado el futbolista en dos décadas de trayectoria.

Franco Colapinto dejó a Lionel Messi fuera de su top 3 de deportistas argentinos favoritos. Foto: Tomada de X @elgraficoweb

"Realmente no me siento a su nivel. Ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones", enfatizó el corredor de autos.

¿Cómo va Colapinto en el campeonato de pilotos de F1?

El argentino Franco Colapinto debutó como piloto de F1 en la temporada de este año, en la que ha participado en tres Grandes Premios.

El oriundo de Pilar, Buenos Aires, suma cuatro puntos en el campeonato, los cuales obtuvo con el octavo lugar que consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Franco Colapinto ocupa el decimonoveno lugar en la clasificación de pilotos de F1, solamente arriba del chino Guanyu Zhou, el estadounidense Logan Sargeant y el finlandés Valtteri Bottas, los únicos que no han sumado en lo que va de la temporada.

La Temporada 2024 de F1 se encuentra en la recta final, pues solamente restan seis Grandes Premios por celebrarse, uno de ellos el de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se llevará a cabo del viernes 25 al domingo 27 de octubre.

