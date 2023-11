F1 | GP Las Vegas: Pilotos estallan contra la carrera en Nevada; “todo parece sobrecargado...”

En las vísperas del Gran Premio de Las Vegas, la ciudad conocida por su exceso de brillo y glamour, los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris, Carlos Sainz y Max Verstappen levantaron la voz en contra de las múltiples actividades con las que tienen que cumplir antes de subirse a sus monoplazas.

La gota que derramó el vaso fue el llamado 'Parade', donde los 20 pilotos de la parrilla fueron presentados en un extravagante espectáculo de magia ante el público.

En una conferencia de prensa, el piloto de McLaren lanzó una crítica contundente sobre los escenarios en torno a las carreras de F1: "Sin duda, ahora es más espectáculo que hace unos años. Para ser sincero, solo quiero venir aquí y conducir. Nunca he sido el mayor fan de hacer este tipo de cosas como las que hicimos antes (la ceremonia de apertura). No es lo que me gusta hacer."

Carlos Sainz sugirió la posibilidad de reducir las actividades previas a las carreras, destacando la saturación del calendario: "Los fines de semana casi empiezan antes, en lugar de empezar más tarde. Estamos añadiendo carreras al calendario y está llegando a un punto en el que creo que, a veces, todo parece un poco repetitivo, y todo parece un poco sobrecargado y quizás estamos tratando de exagerar un poco."

Aunque reconocieron que algunas actividades contribuyen al espectáculo y mejoran el deporte, los pilotos expresaron su preocupación por la sobrecarga de eventos que pueden afectar la esencia misma de las carreras.

Max Verstappen arremete contra el GP de Las Vegas

Las luces brillantes de Las Vegas no lograron eclipsar la crítica del tricampeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, durante la apertura del Gran Premio. El neerlandés expresó su descontento con el tipo de espectáculo al que fueron expuestos los pilotos.

El piloto de Red Bull compartió su desdén por lo que él considera un enfoque excesivo en el entretenimiento en lugar del deporte. "Por mí, se podrían saltar este tipo de cosas, tengo cero interés. Estar aquí arriba… Pareces un payaso, este GP es 99 por ciento espectáculo y 1 por ciento deporte, no tengo ningún problema con esta carrera, pero tampoco es mi problema", declaró Verstappen.

La franqueza del compañero de Checo Pérez destapa un debate dentro del mundo de la del automovilismo respecto a cómo equilibrar el entretenimiento adicional con la autenticidad del deporte. Mientras algunos buscan innovar y atraer a un público más amplio, otros prefieren conservar la esencia tradicional de las competiciones.