F1 | Gran Premio de México: Checo Pérez le pide al público que respete el espacio del paddock

La algarabía de los aficionados que se han dado cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ver el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) ha generado cierto desorden en el paddock.

Ante esta situación, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez solicitó al público que mantenga el orden y "respete los espacios de los pilotos para que sigan todos disfrutando de una buena fiesta".

Otro piloto que también se manifestó al respecto fue el español Carlos Sainz, quien llega a la cita en la capital mexicana ubicado en el quinto puesto del campeonato de F1.

"Me encanta tener a los aficionados alrededor, me encanta tener a todos alrededor alentando. Supongo que por ser latino tengo una relación especial. Pedimos a todos estar tranquilos, estamos en el paddock, para que no griten o no empujen demasiado", señaló el corredor de la escudería Ferrari.

La gente se ha dado cita en gran cantidad al Autódromo Hermanos Rodríguez en el transcurso del fin de semana y muestra de ello es que la organización del evento de F1 reveló que el viernes acudieron 108 mil 981 aficionados a las primeras prácticas, 11 mil más de los que acudieron el primer día de la competencia en el 2021 (97 mil 829).

Checo Pérez inspira nueva versión del "Cielito Lindo"

El fin de semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1 es una fiesta llenada de colorido y cánticos, uno de los que más entona la afición mexicana es el muy conocido "Cielito Lindo", el cual se ha modificado para apoyar a Checo Pérez.

La carrera del Gran Premio de México es el domingo 30 de octubre, pero eso no impidió que los fans cambiaran la letra del "Cielito Lindo" para hacer el "Chequito Lindo".

Así va la letra del "Chequito Lindo"

Ese lunar que tienes, Chequito Lindo, junto a la boca

No se lo des a nadie, Viejo Sabroso, que a mi me toca

Ay, ay, ay, ay, ay, mi Checo Pérez

Te vemos ganando y se alegran, Chequito Lindo, los corazones

