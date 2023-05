​F1 | Gran Premio de Mónaco: Checo Pérez termina séptimo en la segunda práctica libre

Checo Pérez no tuvo una buena segunda práctica en el Gran Premio de Mónaco de F1, pues el piloto mexicano terminó en la séptima posición y vio a su compañero Max Verstappen volar por el circuito del principado.

El neerlandés terminó líder en la segunda práctica del GP de Mónaco luego de haber finalizado sexto la primera vez en la pista. Luego de 30 vueltas el actual campeón del mundo tuvo tiempo de 1:12.462. Checo terminó con +0.529 luego de 30 vueltas.

"Checo" Pérez está consciente de que en Mónaco la concentración debe estar a tope para no cometer errores que deriven en una temprana salida en la carrera de F1. "Sabemos que ese no es nuestro circuito más fuerte, tendremos que luchar un poco para mostrar nuestras fortalezas, pero sigue siendo Mónaco, ya veremos. Cualquier cosa puede pasar aquí, Mónaco es de esos lugares donde si cometes un error terminarás contra el muro, no hay margen para errores", recalcó el jalisciense. Max Verstappen lidera el campeonato de pilotos de F1 con 119 puntos, 14 más de los que acumula "Checo" Pérez, quien ocupa la segunda posición.

El segundo puesto de la práctica fue para el local Charles Leclerc, de Ferrari, quien alcanzó +0.065 luego de 33 vueltas, seguido por su compañero, el español Carlos Sainz, con +0.107 tras 22 intentos en la pista.

Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes) completan la parrilla por delante del piloto tapatío, que el año pasado ganó la carrera en el Gran Premio de Mónaco.

Checo calienta Mónaco y lanza reto a Max Verstappen



Después de la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romaña, este fin de semana se reanuda la temporada de Fórmula 1 (F1) en Mónaco, donde el mexicano Sergio "Checo" Pérez irá en busca de su tercera victoria del año.

Pérez Mendoza quiere repetir el triunfo que el año pasado obtuvo en el Circuito de Mónaco para así mantenerse en la pelea por el primer puesto en el campeonato de pilotos, por lo que mandó un desafiante mensaje a su coequipero de Red Bull, Max Verstappen.

Checo Pérez llora en el himno nacional de México, durante la premiación del Gran Premio de Mónaco. Foto: AP

"Sí, sin duda es importante (superar a Verstappen en Mónaco), porque no quiero que él comience a construir una diferencia importante de puntos. Cada fin de semana es una nueva oportunidad para reducir la distancia", aseguró el tapatío en conferencia de prensa.

