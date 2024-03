F1 | Lewis Hamilton confiesa la razón por la que prefirió a Ferrari sobre seguir en Mercedes

El piloto británico Lewis Hamilton, heptacampeón mundial de la Fórmula 1 (F1), reveló el motivo que lo llevó a fichar por la escudería Ferrari a partir del 2025, luego de 12 temporadas en las filas de Mercedes.

En "El fichaje del siglo", el primer episodio de la nueva temporada de 'True Driver', serie de DAZN sobre el Gran Circo, el experimentado volante de 39 años de edad reconoció que conducir un Ferrari es un sueño que tienen todos los corredores, al tiempo que dejó en claro que su objetivo en su último año con Mercedes es superar al Cavallino Rampante.

"Mi objetivo es batir a Ferrari este año y la próxima temporada será al revés. Surgió una oportunidad y no la dejé escapar. Todos los pilotos nos sentamos en el garaje y nos preguntamos cómo sería pilotar el coche rojo", admitió el siete veces monarca de la F1 al respecto.

Lewis Hamilton busca en su última campaña con Mercedes volver a los primeros planos de la F1, algo que no consigue desde la temporada del 2021, cuando finalizó subcampeón después de un cierre de alarido con el neerlandés Max Verstappen.

Después de dos fechas en la campaña en curso, el originario de (Stevenage, Hertfordshire, marcha en el noveno sitio del campeonato de pilotos con ocho puntos.

Reacciones de Sainz y Leclerc ante llegada de Hamilton a Ferrari

El corredor español Carlos Sainz señaló que le tomó por sorpresa el anuncio de la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari para el 2025, aunque indicó que a finales de enero pasado percibió cambios inesperados.

"Hasta que me entero, obviamente me pilla desprevenido. Alrededor de finales de enero empiezo a ver un cambio de posiciones que yo creo que es algo que no se esperaba prácticamente nadie en la Fórmula 1", comentó Carlos Sainz en el capítulo "El fichaje del siglo".

El Mercedes de Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Arabia Saudita de F1, el pasado 9 de marzo. Foto: AP

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc admitió que en el momento en el que firmó su renovación con Ferrari ya estaba al tanto de la posible llegada de Lewis Hamilton.

"Fueron horas y horas de incredulidad. Estas negociaciones no se producen de la noche a la mañana. Cuando yo firmé mi renovación ya sabía que había conversaciones con Lewis", dijo Charles Leclerc, quien será coequipero del británico en la F1 a partir del próximo año.

Todos los títulos de Lewis Hamilton en la F1

Temporada 2008 (McLaren, 98 puntos)

​Temporada 2014 (Mercedes, 384 puntos)

​Temporada 2015 (Mercedes, 381 puntos)

​Temporada 2017 (Mercedes, 363 puntos)

​Temporada 2018 (Mercedes, 408 puntos)

​Temporada 2019 (Mercedes, 413 puntos)

​Temporada 2020 (Mercedes, 347 puntos) ​

