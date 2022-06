Van a ser muy felices en Pumas: Mejía Barón

Los Pumas de la UNAM ya tienen listos a sus primeros cuatro refuerzos y se espera que tengan dos incorporaciones más, pero por el momento presentaron a sus primeras altas de cara al Apertura 2022.

En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Leopoldo Silva, presidente de la junta directiva de Pumas, y Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo, quienes le dieron la bienvenida a los jugadores Gil Alcalá, César Huerta, Adrián Aldrete y Gustavo Del Prete.

Uno de los primeros en hablar fue el Doctor Miguel Mejía Barón, quien agradeció a los futbolistas por tomar la decisión de llegar a los Pumas y a quienes les aseguró que serían felices por estar en la institución del Pedregal.

“Estén conscientes de que van a ser felices aquí, porque es una gran institución”, comentó el directivo auriazul y que dirigió varias temporadas al equipo.

Desde que hubo la posibilidad del acercamiento para venir a Pumas, el único objetivo es el campeonato. Lograrlo con un equipo grande como los Pumas es la motivación más grande que puedo encontrar en la actualidad

Adrián Aldrete, Defensa Pumas

Uno de los futbolistas en el que la afición se ilusiona más es el argentino Gustavo Del Petre, quien llega como un flamante goleador y se espera tenga una dupla de miedo al lado de su compatriota Juan Ignacio Dinenno, quien renovó hace unos días y será auriazul hasta 2024.

“Ojalá que pueda hacer goles para ayudar al equipo, lo principal es adaptarme, estoy muy ilusionado, la verdad que me recibieron muy bien todos y ojalá que las cosas salgan de la mejor manera”, comentó el exdelantero de Estudiantes de la Plata en Argentina.

El crack pampero reconoció que “hay que mostrar dentro de la cancha esfuerzo y sacrificio. Eso no se negocia. La actitud y dar el 100 por ciento no se pueden negociar. Jugamos juntos con Juan (Dinenno) en el amistoso (contra Tlaxcala). Es un gran goleador. Ojalá lo pueda ayudar a él y a los compañeros a hacer goles y que el equipo gane, que es lo principal siempre, para que esté en los principales puestos. Hay que ir paso a paso, con humildad. Lo principal es trabajar en equipo. Nunca lo individual puede superar a lo colectivo”.

Estoy muy agradecido por la gran oportunidad que me da Pumas. Estamos aquí porque nos quieren y nos necesitan y vengo a dar mi mejor versión para que las cosas puedan funcionar y, cuando me toque participar, hacerlo de la mejor manera

Gil Alcalá, Portero Pumas

El presidente de la junta directiva, Leopoldo Silva, sabe de la importancia que es sumar jugadores de calidad al plantel y afirmó que uno de sus deseos es que el equipo regrese de inmediato a la Liguilla y vuelva a pelear por un título.

“Estas incorporaciones son producto del análisis que hizo el cuerpo técnico de Pumas. Ya lo decía el doctor, sobre todo el técnico Andrés Lillini fue sugiriendo, el que incluso platicó con algunos de ellos antes de su incorporación, como Gustavo que no conocía bien Pumas, pero ahora la conocerá a fondo la institución, pero ya lo está haciendo. Disfruten mucho su estancia en el club”, destacó en la conferencia de prense que se llevó a cabo en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Uno de las contrataciones más polémicas de los Pumas en el actual mercado de fichajes de verano fue la incorporación de César Huerta, quien llegó proveniente de las Chivas y jugó muy poco en el conjunto del rebaño.

El Chino sabe que tendrá que pelear un lugar, pero también resaltó sentirse seguro y confiado para buscar darle las alegrías a la afición que un momento duraron les podía dar.

“Hablo dentro de la cancha y me toca ahora demostrar. Me encontré con un grupo joven, variado con gente de experiencia y me han recibido de la mejor manera. Vengo para sumar y aprender, estamos para mejorar constantemente. El grupo me ha arropado muy bien y me ha hecho sentir parte de él en muy poco tiempo. Cualquier jugador que venga a Pumas se ilusiona. Estoy muy agradecido con la institución y el entrenador por esta oportunidad que me están brindando. Acá se juega a una intensidad mayor. El clima y el horario en el que juega Pumas es una ventaja que tenemos que sacar y tenemos que estar muy bien preparados”, destacó.