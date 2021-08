Fernando Platas: nadie tiene la lista de errores que no debes cometer

Uno de los máximos exponentes de los clavados en México es Fernando Platas, multiganador de medallas en competencias internacionales y subcampeón olímpico en Sídney 2000, donde le hizo honor a su apellido al colgarse la presea de argenta en el trampolín de 3 metros.

Ante la celebración de la justa veraniega en Tokio, Japón, el exdeportista de 48 años narró en exclusiva con La Razón lo que costó esa plata lograda en Australia, su experiencia en esta competencia y su punto de vista sobre la ausencia de Paola Espinosa.

¿Qué sentimientos tuviste al subirte al podio en Sídney 2000?

R: Es complicado de describir porque son muchos sentimientos y al final del día es un objetivo de mucha gente, no nada más de mí, pero es un momento que definitivamente te marca. Son sentimientos de alegría, tristeza, nostalgia, mucha emoción todo lo que se vive, todo lo que se pasa en el proceso es complicado, pero es lo que le da el valor al resultado.

¿Qué tanto ayudó tu asistencia a Barcelona y Atlanta para obtener la medalla en Australia?

R: Aprendes muchas cosas, definitivamente si no hubieran existido Atlanta (1996) y Barcelona (1992) no creo que hubiera existido Sídney, lo que aprendes, los errores los vivían muy bien Joaquín Capilla y Carlos Girón; todo mundo tiene la lista todo mundo tiene los pasos a seguir para ganar una medalla, pero pocos tienen la lista de los errores que no tienes que cometer para conseguirla y al final de eso está hecha tu experiencia, gracias a eso me formé como persona y competidor y se vino un proceso de madurez y experiencia que terminó siendo Sídney.

¿Qué diferencia tiene Tokio 2020 comparado con ediciones pasadas?

R: Tokio 2020 será completamente diferente a lo que se ha vivido, a mí me tocó la parte del ambiente, lo que vive el país, para mí Barcelona y Sídney tuvieron un sello muy especial por lo que se vivía ahí y lo que significó el movimiento olímpico dentro de estos países, pero al final el nivel, la concentración y la calidad de los atletas están hechos para ello y saben cómo responder a esa responsabilidad.

¿Qué opinas de la ausencia de Paola Espinosa?

R: A nosotros nos duele, sobre todo por ser una atleta que se ha ganado su lugar durante mucho tiempo y que sabemos lo que significa para nuestro deporte. Pero al final hay un proceso de selección, quedó definido y quienes hayan quedado lo ganaron a pulso. Creo que al final el gran problema es que no hay una federación, una autoridad técnica que pueda decidir las cosas en el mejor sentido para una selección que tiene capacidad, porque hay recursos.

¿Qué crees que sea clave para que los atletas tengan éxito en la justa?

R: Esperamos una competencia fuerte, complicada para todos y creo que el estado anímico y la concentración, la capacidad de estar muy metido en lo que tienes que hacer va a hacer la gran diferencia en el evento.

¿Qué mensaje le das a la delegación mexicana que asistió a Japón?

Le deseo mucha suerte y éxito a todos, que realicen sus sueños, verlos competir emociona muchísimo, me ha tocado narrar medallas y creo que me emociono más que en mi misma competencia. Hay deportes en los que se está haciendo un buen trabajo, me emociona mucho ver tanta calidad.

¿Qué le dices a los aficionados que disfrutan los Juegos Olímpicos?

La gente tiene que saber que no cualquiera está en unos Juegos Olímpicos, son los 10 mil 500 mejores atletas del mundo (asistieron deportistas de 206 naciones a la edición 32 de la máxima justa deportiva), espero que le vaya excelente a esta delegación.