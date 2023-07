FIFA condena el uso de brazaletes inclusivos para el Mundial Femenil de Austria y Nueva Zelanda 2023

La Copa Mundial Femenil de Futbol 2023 está próxima a celebrarse a partir del 20 de julio al 20 de agosto en la doble sede entre Australia y Nueva Zelanda. A tan sólo dos semanas del inicio de este, la FIFA ratificó que estará prohibido el uso del brazalete inclusivo “One Love”, distintivo que ocupan las selecciones para promulgarse en contra de la discriminación.

FIFA apoya a la difusión de mensajes positivos Foto: FIFA / Twitter

Para el Mundial de Qatar, siete equipos europeos (Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza) tenían contemplado usar esta banda en apoyo a la inclusión, sin embargo, las federaciones dijeron que la FIFA amonestaría a los jugadores que portaran el gafete, por lo decidieron suspender su uso.

Como un acuerdo conciliatorio, la FIFA permitirá el uso de ocho mensajes para promover la paz, la igualdad de género y la inclusión, en colaboración con diferentes organizaciones y bajo la campaña “El futbol une al mundo”.

Estos serán los mensajes permitidos por FIFA

Los mensajes que promoverá la FIFA en acuerdo con las 32 selecciones participantes son: Unidos por la inclusión, Unidos por los pueblos indígenas (ambos en colaboración con el ACNUDH), Unidos por la igualdad de género, Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres (ambos en colaboración con ONU Mujeres).

FIFA crea alianza con Organizaciones Sociales Foto: FIFA /Twitter

También estarán incluidos los mensajes de Unidos por la Paz (colaboración con ACNUR) y Unidos por la Educación para Todos (colaboración con UNESCO); así como Unidos por el Hambre Cero (colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas)y El fútbol es alegría, paz, amor, esperanza y pasión (en colaboración con la OMS).

Gianni Infantino se une a las causas sociales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino aclaró que el uso del brazalete no está permitido porque no es parte oficial del organismo, sin embargo, no quiso demeritar las causas sociales por las que está peleando el mundo y decidió darles voz dentro del futbol.

“El fútbol puede poner de relieve causas muy importantes en nuestra sociedad. Después de algunas conversaciones con las partes interesadas, incluidas las asociaciones miembro y jugadores, hemos decidido destacar una serie de causas sociales. Estas van desde la inclusión hasta la igualdad de género, desde la paz hasta acabar con el hambre. Y desde la educación hasta la lucha contra la violencia doméstica”, mencionó el magnate.

