'NO CREO SEGUIR EN MÉXICO' 😢



Campbell no quiso decir en qué equipo jugará, pero sí aclaró que no cree continuar en México.



Adonis y Tesillo analizaron el vestidor antes de la Final y los cambios de LAFC en la Vuelta. @alexblanco23@RafaMLOficial@FABIANESTAY10#LUP pic.twitter.com/JgbmF3a0bC