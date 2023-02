Flores quiere ser ejemplo en NFL

Associated Press

Al grabar un popular comercial de televisión que se transmitió en el Super Bowl, Diana Flores pudo conocer a astros de la NFL como Davante Adams, Jalen Ramsey, Cam Heyward y Aidan Hutchison, además de una leyenda como Jim Kelly. Pero lo que la mexicana atesora más fue el poder charlar con Billie Jean King, mito del tenis femenino.

Flores, quarterback de la selección mexicana de flag football (futbol bandera), ya era muy conocida en su entorno, especialmente desde el año pasado cuando fue figura para ganarle un partido a Estados Unidos por la medalla de oro en los Juegos Mundiales.

Pero fuera de su entorno, pocos conocían a Flores hasta el 12 de febrero cuando se transmitió el comercial de la NFL titulado “Run with it” en el que la mexicana es la protagonista y en el que aparece evitando que le quiten sus banderas durante dos minutos, incluyendo una breve aparición de King.

“Billie Jean King es una leyenda no sólo del deporte del tenis sino porque ha colaborado para el empoderamiento de la mujer, fue un honor conocerla”, dijo Flores en una entrevista para The Associated Press. “No sabía que ella estaría en el comercial hasta que llegó, imagínate el impacto, fue una alegría enorme”.

Ese comercial actualmente tiene más de 4.6 millones de reproducciones en la plataforma YouTube y los seguidores de Flores en redes sociales crecieron al triple luego del domingo del Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y las Eagles de Filadelfia.