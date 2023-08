Fórmula 1: FIA, en grandes problemas legales, tras inverosímil error de hace 15 años

Felipe Massa acusa a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de haber conspirado en su contra para evitar que se proclamara campeón mundial de la Fórmula 1 (F1) en el 2008. El expiloto brasileño sostiene que es el “legítimo” ganador del título de aquella temporada.

Massa, quien escoltó a Lewis Hamilton en la clasificación de la campaña del 2008, plasmó su denuncia en una carta enviada a la FIA como parte del primer paso de una batalla legal en Gran Bretaña.

Un representante de Massa comentó a The Associated Press que la carta también fue enviada a la F1, aseverándose que ambas organizaciones no supieron proceder tras enterarse ese mismo año que el Renault de Nelson Piquet Jr. chocó deliberadamente en el Gran Premio de Singapur, permitiéndole a su entonces compañero Fernando Alonso ganar la carrera.

El choque provocó el ingreso del coche de seguridad cuando Massa lideraba la carrera y luego perdió su ventaja. Una pésima parada posterior en los boxes de Ferrari le costó la carrera al brasileño, finalizando en el sitio 13.

Hamilton, al volante de un McLaren, quedó tercero en Singapur. El británico acabó llevándose ese año el primero de sus títulos en la F1 tras un dramático quinto puesto en el Gran Premio de Brasil, ganado por Massa. La diferencia entre los dos pilotos fue de un punto.

"Claramente, el señor es el legítimo campeón del 2008, y la Fórmula 1 y la FIA han ignorado deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título", reza la carta.

Declaración de Ecclestone deriva en carta de Felipe Massa

La misiva de Massa se precipitó a raíz de una entrevista que Bernie Ecclestone, el exjefe de la F1, dio en marzo y en la que indicó que admitió que estuvo al tanto que Piquet se había estrellado deliberadamente ese mismo año pero que optó por no investigar hasta que Hamilton recibió el título en una ceremonia de la FIA.

Massa argumenta que esa decisión quebrantó el contrato y acusó a las dos organizadores de no preservar la integridad del deportes. El piloto brasileño no respondió a una solicitud de comentarios por parte de AP.

Tanto la FIA como la F1 no reaccionaron de inmediato a las cartas de Massa.

¿Cuáles fueron las mejores campañas de Massa en la F1?

La trayectoria de Felipe Massa en la Fórmula 1 comenzó en la campaña del 2002 con la escudería Sauber, a la que dejó a finales del 2005 para sumarse a Ferrari en el 2006.

El originario de Sao Paulo pasó la mayor parte de su carrera en el Gran Circo con los de Maranello, pues hasta el 2014 cambió de aires para unirse a Williams, donde finalizó su carrera en el 2017.

Su mejor temporada fue precisamente la del 2008, en la que acabó como subcampeón con 97 unidades, apenas una menos de las que cosechó Hamilton.

Su segundo mejor desempeño se regresó en su primer año con Ferrari, el 2006, cuando acabó en el tercer puesto por abajo del español Fernando Alonso y el alemán Michael Schumacher.

