Fórmula 1: Así fue el increíble recibimiento de Daniel Ricciardo en AlphaTauri

Daniel Ricciardo estará de nuevo como piloto oficial en una escudería de la Fórmula 1 (F1) luego que Red Bull le diera la oportunidad de tener un asiento en AlphaTauri, equipo que compartió en redes sociales el increíble recibimiento del volante australiano.

En las redes sociales de AlphaTauri se subió el momento en el que Ricciardo ingresa a las instalaciones del equipo, donde personal ya lo estaba esperando para darle una ronda de aplausos. "Dando la bienvenida a Daniel Ricciardo de vuelta a casa", se lee en la publicación de la escudería.

Ricciardo tomó el lugar de Nyck de Vries en Alpha Tauri, pues las malas actuaciones del neerlandés hicieron que los directivos de Red Bull no lo aguantaran más.

“Estoy encantado de volver a la pista con la familia Red Bull” declaró Daniel Ricciardo, que volverá a participar en un Gran Premio de Fórmula 1 dentro de solo dos semanas, en el Gran Premio de Hungría.

La carrera de Ricciardo, de 34 años, parecía haber llegado a su fin después de que McLaren lo dejó de considerar en sus planes tras dos temporadas mediocres con el equipo británico.

Ricciardo no consiguió ningún equipo para inicio de la campaña 2023 y decidió regresar a Red Bull, el equipo con el que ganó siete Grandes Premio, como reserva.

Verstappen despreció el trabajo de Brad Pitt por película de F1



El actor Brad Pitt dio muestras de su próximo proyecto cinematográfico en alianza con Fórmula 1 en el GP de Gran Bretaña; la película se llama Apex y se planea estrenar en 2025. El estadounidense interpretará a un piloto retirado que regresa a los circuitos de esta época, por lo que fue necesario grabar algunas escenas con los pilotos actuales, situación que causo más asombro con los fanáticos que con los propios conductores.

El protagonista de “Tren Bala” detalló con Sky Sports F1 que quería que la película fuera realista y que su trabajo como conductor en la parrilla está complemente diseñado, además agregó que el tener a Lewis Hamilton como productor hace que haya cierto hincapié en respetar el deporte y que la producción lo muestre tal cual es.

Brad Pitt en el Circuito de Silverstone Foto: F1/Twitter

El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, fue cuestionado por Motorsport sobre el hecho de estar compartiendo este circuito con Brad Pitt y ser parte de los cameos del filme, pero los asuntos de la película no llamaron la atención del piloto neerlandés.

“Ya me había reunido con él (Brad Pitt) en Austin (Estados Unidos) el año pasado, y por supuesto muy brevemente el viernes durante la junta de pilotos, donde querían hablar un poco sobre lo que van a hacer. Creo que van a utilizar algunas tomas de todo el mundo. Pero, por lo demás, no me interesa nada”, confesó el automovilista de Red Bull.

