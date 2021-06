FÓRMULA E: Lucas Di Grassi gana por tercera vez en México

That's a 1-2 for @audisport at the CBMM Niobium #PueblaEPrix, with @LucasdiGrassi finishing in P1 ahead of @ReneRastRacing 🇲🇽⚡️



Click here for LIVE updates 👉 https://t.co/qD4c9DojZZ pic.twitter.com/mfzWO2b8Jw