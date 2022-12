Francia tiene la llave para abrir el cerrojo marroquí

Francia se juega el pase a la gran final de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante la sorpresiva Marruecos, selección africana que se convirtió en la gran animadora del torneo internacional. Dentro del combinado galo saben que el partido no será sencillo, sobre todo por el apoyo que Los Leones del Atlas tienen por parte de su público y porquesolamente ha recibido un tanto en contra.

Los marroquíes no han permitido gol de un rival en el mundial, ya que la única anotación que tiene en contra se presentó en el tercer partido de la fase de grupos ante Canadá, y fue autogol del defensor Nayef Aguerd. Con este panorama, Francia busca instalarse en su segunda final consecutiva y ser el tercer bicampeón en toda la historia del torneo.

Para emular lo hecho por Brasil (1958 y 1962) e Italia (1934 y 1938), el cuadro comandado por Didier Deschamps debe primero superar a Marruecos. Los actuales campeones del mundo tienen 11 dianas en Qatar 2022 y su poder ofensivo parece ser la llave para una gran defensa.

“Espero que encontremos la solución, sí son muy fuertes en la defensa y nadie ha podido encontrar la solución, pero no son sólo buenos en la defensa, no hubieran llegado a las semifinales siendo sólo defensivos”, alertó el técnico de “Les Bleus” sobre Marruecos en conferencia de prensa, previo al partido de mañana.

Marruecos frenó a la joven y talentosa generación de Portugal en los cuartos de final. Ni Bruno Fernándes, Goncalo Ramos, Bernardo Silva, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo pudieron abrir el cerrojo africano, que definió la serie con un cabezazo de Youssef En-Nesyri.

Sobre la defensa y el ataque de Los Leones del Atlas, el estratega francés comentó: ”Son organizados, mantienen las posiciones y tienen buen ataque cuando ellos agarran la pelota. Hay que ser efectivos, hay algunas notas clave, tenemos que ser efectivos y anotar”.

Didier Deschamps no es el único que reconoce las cualidades de Marruecos, pues Hugo Lloris se unió a su entrenador y destacó las fortalezas que el cuadro africano tiene, así como aspectos que Francia debe cuidar para poder contrarrestar a sus rivales.

“Tienen una buena defensa y son buenos en el contraataque y para recuperar; hay jugadores que pueden hacer la diferencia, Hakimi es una de las piezas clave. Tenemos que estar seguros de que somos pacientes, pero al mismo tiempo que tenemos que derribarlos lo más pronto posible, tenemos que disfrutar, mostrar esfuerzo y confianza”, argumentó el meta galo.

Lloris, portero que levantó la Copa del Mundo como capitán de Francia en Rusia 2018, apuntó que el combinado europeo admira lo hecho por Marruecos durante Qatar, no obstante, confía en que el espíritu competitivo lo lleve a ganar el partido de semifinales.

“Estamos con admiración de lo que han conseguido, pero son oponentes mañana y al final del día es una semifinal de Copa del Mundo así que nuestro espíritu competitivo aparecerá”, precisó.

Sumado a esto, el portero de Francia pormenorizó que Marruecos ya tiene la ventaja en cuanto a la afición que estará en el Estadio Al Bayt para el compromiso, paunque espera una “atmósfera hostil” e “intensa”, no aparta la vista de su objetivo; estar en la final de la Copa del Mundo.

“En la tribuna vamos a estar en desventaja, lo sabemos. Va a ser una atmósfera hostil, intensa, pero estamos listos para todo lo que venga en la cancha y desde las gradas”, comentó el portero que milita en el Tottenham Hotspur de la Premier League, quien añadió que la Selección Francesa debe ser intensa.

“Los veremos como los rivales que debemos vencer para llegar a la final. Debemos estar disciplinados, concentrados y ser muy precisos durante todo el partido; no sólo defienden bien, sino que trabajan muy bien desde su media cancha. Son veloces y efectivos en sus contraataques. Ellos son muy intensos, nosotros debemos ser más intensos que ellos”, finalizó Hugo Lloris.

Los marroquíes viven un sueño

Se trata de una de las mayores revelaciones en los 92 años de historia de las justas, y Marruecos no se da por satisfecha.

“Me preguntan si podemos ganar el Mundial y yo digo por qué no podríamos soñar con ganar el mundial. Soñar no cuesta nada”, dijo Walid Regragui, el técnico de Marruecos, que nació en Francia. “Las selecciones están acostumbradas a ganar el Mundial y nos hemos enfrentado a grandes rivales, no la hemos tenido fácil”.

“Cualquiera que nos toque jugar nos va a tener miedo”, añadió.

Marruecos tiene bajas importantes por lesiones, Aguerd y el central Romain Saiss son duda para el miércoles, pero la estrategia de Regragui depende más del trabajo colectivo que de las individualidades.

“Nos hemos recuperado bien”.