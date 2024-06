Geo González revela de manera emotiva que derrotó al cáncer; "Opté por llorar victoria" (VIDEO)

La periodista deportiva Geo González dio a conocer de manera muy emotiva que salió victoriosa de su lucha contra el cáncer. La comentarista de TUDN compartió la feliz noticia en un video en sus redes sociales.

La experimentada periodista, quien no hizo mención del tipo de cáncer que derrotó, contó que después de una exhaustiva revisión las cosas salieron favorables, por lo que no pudo contener las lágrimas.

"Cuando la doctora me abrazó y dijo felicidades, obvio pedí revisión al VAR, chéquenle por todos lados, ahí debajo de ese intestino que está grueso y de una vez el delgado, los flacos son engañosos, hay que catear el hígado, aunque haga corajes, el recto lo veo muy derecho no vaya siendo que esconda algo, ¡nada! hoy no están. Opté por llorar victoria!", escribió Geo González.

Geo González dejó en claro que tenía temor por compartir la noticia, pero resaltó que lo más importante es que actualmente puede decir que es una persona libre de cáncer.

"Me daba miedo cantarla, porque no se sabe si regresen, pero es cierto hoy no está, hoy soy una persona #Cancerfree este cuerpo solidario, entrón, modesto y por demás sensual, volverá a poner el motor a punto", aseguró.

Geo González recomienda checarse y actual a tiempo

En su misma publicación, la integrante de TUDN recomendó a la gente revisarse de manera continúa, para que en caso de que se les detecté cáncer estén a tiempo de superar la enfermedad.

"Luché por un buen pronóstico, dediquémosle a todas aquellas personas a quienes no se les pudo dar. La detección temprana, entrarle sin reservas, han sido determinantes, sería esa mi única recomendación, cada quien puede de manera distinta", enfatizó Geo Gónzalez.

Después de revelar esta noticia, varias colegas de la periodista le expresaron su apoyo y felicidad por la misma, entre ellas Marifer Mora, Valeria Marín y Paulina Chavira, además de Alfredo Tame.

¿Quién es Geo González?

Georgina González Toussaint es egresada de la Universidad Iberoamericana, donde estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico.

Su trayectoria en los medios de comunicación tiene más de dos décadas, siempre en las filas de Televisa Deportes, donde ha narrado y cubierto Mundiales de futbol varonil y femenil, mundiales de voleyball y atletismo, además de Juegos Olímpicos.

También ha sido colaboradora en W Radio, Estadio W (actualmente W Deportes), y TDN (actualmente TUDN).

EVG