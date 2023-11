VIDEO: 'Perro' Bermúdez rompe en llanto en plena transmisión tras recibir la mejor noticia posible

Enrique el 'Perro' Bermúdez, uno de los narradores más experimentados de Televisa, vivió un momento más que emotivo en plena transmisión en vivo después de enterarse de que se convertirá en abuelo por primera vez, noticia que le causó un llanto de alegría.

El también comentarista de TUDN, Xavi Sol, compartió en redes sociales cómo fue el instante en el que el 'Perro' se enteró del nacimiento de su primer nieto, que será hijo de su primogénito, Vahdir Bermúdez.

"Lágrimas de amor, estábamos al aire cuando nuestro @enriquebermudez recibió el mensaje de que se había convertido en abuelo por primera ocasión! Te queremos mucho Perrito. ¡Felicidades a toda la Familia!", fue el mensaje con el que Sol acompañó su publicación.

¡Lágrimas de amor, estábamos al aire en @TUDNFC de @TUDNMEX cuando nuestro @enriquebermudez recibió el mensaje de que se había convertido en abuelo por primera ocasión!



Te queremos mucho Perrito.

¡Felicidades a toda la Familia! pic.twitter.com/QIC2ai04yp — Xavi Sol (@XaviSol_) November 1, 2023

En el breve clip se observa al veterano narrador revisando su celular mientras derrama algunas lágrimas por la felicidad de la noticia recibida.

En meses pasados, el 'Perro' Bermúdez había comentado en una entrevista con AS que lo único que le faltaba era ser abuelo.

"Muchas veces me preguntaban qué me faltaba, y me había faltado eso, ser abuelo, y quiero serlo ya", comentó Bermúdez de la Serna en aquella ocasión.

Enrique Bermúdez arremete contra Faitelson y Marín

Enrique 'El Perro' Bermúdez, rompió el silencio en el podcast "Mother Soccer", y compartió sus opiniones sobre la reciente incorporación de David Faitelson y André Marín al equipo de TelevisaUnivision (TUDN).

El "Perro" no ocultó su admiración por los nuevos miembros de su equipo, sin embargo, no pudo evitar lanzar algunas críticas, considerando la trayectoria de ambos periodistas en la que han sido conocidos por cuestionar abiertamente a la empresa a la que ahora se unen.

"No te voy a decir que estoy prendiendo cohetones porque es una polémica de la empresa, yo soy un soldado de la empresa, pero están trayendo a dos gentes que dedicaron a madre... a Televisa y al América toda la vida, ¿buscan qué? ¿credibilidad?, buscan rating y es valedero", expresó el icónico narrador.

