Cruz Azul vive horas bajas en la Liga MX, por lo que quieren contratar a un delantero bomba para el Apertura 2023, sin embargo, Enrique Bermúdez adelantó que el futbolista no llegará a La Máquina, además que aprovechó para destrozar a la institución celeste.

La Máquina quiere poner su fe en el ariete colombiano Rafael Santos Borré, quien actualmente se encuentra en las filas del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania. Según reportes el cuadro cementero ya habría ofertado 11 millones de euros por el ariete exRiver Plate.

Aunque Cruz Azul necesita goles y una figura de renombre, el 'Perro' Bermúdez, narrador de TUDN, aseguró que Santos Borré no vendrá a jugar a la Liga MX.

"Yo de una vez te digo que no va a llegar Santos Borré, porque tiene otro tipo de pretensiones, porque sabes qué, tú crees que, si él está en un equipo de Alemania, que camina, y que tiene ofertas en Europa, tú crees que se va a venir jugaren el peor equipo del futbol mexicano, al último, al colero en este momento, un equipo que tiene cuatro meses sin ganar", dijo.

El histórico cronista deportivo cree que el colombiano no aceptará la oferta del Cruz Azul, que por el momento se encuentra en el fondo de la tabla general con un punto, producto de un empate y cuatro derrotas.

“No creo que le convenga a Santos Borré, poner en juego su capacidad, su personalidad, su historial su palmarés", terminó el narrador.

🚂 Tantos idiomas y Enrique Bermúdez (@enriquebermudez) decidió hablar con la verdad sobre Santos Borré y Cruz Azul. pic.twitter.com/C5kXXh5cAJ — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) August 26, 2023

Cruz Azul vive su peor arranque en los últimos 19 años



El Cruz Azul partido tras partido demuestra que pasa por uno de sus peores momentos en la actualidad, pues sellaron su peor arranque hasta la Fecha 5 de los últimos 19 años, ya que la última ocasión que La Máquina tenía un inicio de pesadilla fue en 2004 cuando perdieron los primeros cuatro partidos y sumaron una unidad hasta el quinto encuentro.

En este Apertura 2023, el Cruz Azul también suma un punto y fue tras el empate ante el Santos Laguna, por lo que ocupa el último lugar de la tabla general. En La Noria las cosas no van bien, pues el paso del Tuca Ferretti no fue el esperado y desde hace casi un mes, Joaquín Moreno se hace cargo del equipo, pero no ha cambiado en nada y los mismo resultados se mantienen, reconociendo algunos jugadores que sí se ha visto un cambio, ya que es una persona de la institución que conoce muy bien al club y sabe lo que significa defender sus colores.

Futbolistas del Cruz Azul el fin de semana en el Estadio Azteca. Foto: Mexsport

“Sabemos la necesidad de tener resultados, pero hay que ser perseverantes e ir mejorando partido a partido. Se vienen dos encuentros buenos para mostrar progreso. El domingo ante el Monterrey es una buena oportunidad para mostrarlo en el marcador”, dijo el entrenador Joaquín Moreno, en conferencia de prensa.

El siguiente encuentro del Cruz Azul no es nada sencillo, pues se verá las caras ante el Monterrey, el único equipo mexicano que dio la cara por la Liga MX y se mantuvo en la Leagues Cup hasta las últimas instancias, pero no pudo llegar a la final y se tuvo que conformar con el cuarto lugar de la competencia.

aar