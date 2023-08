Chivas: Amaury Vergara se tomará un tiempo para dedicarse al cine; ¿vende al Guadalajara?

La gran pasión de Amaury Vergara, dueño de Chivas, es el cine. Por ello, el empresario tiene en mente dirigir una película, aunque dejó en claro que le dará prioridad a ese sueño después de que el Guadalajara consiga muchos títulos bajo su mandato.

"Después de muchos campeonatos en Chivas, me tomaré unos meses para dirigir una película", aseveró Vergara Zatarain en un 'summit' de negocios.

En dicho espacio, el propietario de Chivas hizo énfasis en que varios cineastas se acercan a él gracias que un sector del público y de la prensa le hacen burla por su amor al séptimo arte, además de revelar que actualmente apoya a tres filmes.

Foto: Twitter de Amaury Vergara

"Gracias a los periodistas y medios de comunicación de futbol, burlas de los aficionados: 'De cine no sabes nada'. Bueno, en fin, esa mala fama que me quisieron hacer pues hoy en día se convirtió en un gran beneficio porque los cineastas mexicanos y jóvenes me buscan como un potencial aliado: 'oye, sabemos que te gusta el futbol, eres un empresario exitoso, pues no te interesaría ayudarme a hacer mi película'. Entonces estoy apoyando tres películas padrísimas", profundizó.

En mayo pasado, Chivas se quedó a las puertas de conquistar su título 13 de Liga MX, pero dejó escapar una ventaja de dos goles sobre Tigres en la final de vuelta del Clausura 2023.

Dueño de Chivas reconoce falta de conocimientos en futbol

En el mismo tenor, el directivo reconoció que su llegada al futbol se dio de manera circunstancial, motivo por el cual se ha rodeado de gente conocedora.

"He crecido mucho en estos años. Me han cuestionado sobre mi capacidad de liderazgo, y que bueno, eso me ha empujado. Qué bueno que no estoy listo como la gente me hace percibir porque eso me hace seguir preparándome. Me gusta rodearme de gente que sepa más que yo. Yo me formé como productor de cine y caí en algo que no tiene mucho que ver", admitió el dueño del Rebaño Sagrado.

Amaury Vergara asumió la presidencia de Chivas en junio del 2019 por decisión de su padre, Jorge Vergara, quien había adquirido a la entidad rojiblanca en el 2002.

Después de la muerte de su padre, Vergara Zatarain pasó a ser el dueño de la empresa Omnilife y del Guadalajara, que bajo su gestión no ha obtenido trofeos.

Chivas lidera la clasificación en la Liga MX

En su segundo torneo en la dirección técnica de Chivas, el serbio Veljko Paunovic tiene a los tapatíos ubicados en la primera posición del Apertura 2023.

Después de cinco fechas en la Liga MX, el Rebaño Sagrado encabeza la tabla con 13 unidades, producto de cuatro victorias y un empate.

Una acción del Chivas vs Tijuana, de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Foto: Twitter de Chivas

Las víctimas de los jaliscienses en lo que va de la campaña han sido León, Atlético de San Luis, Necaxa y Xolos. FC Juárez fue el único que le sacó puntos.

Pese a su buen comienzo en el Apertura 2023, Chivas fue uno de los clubes mexicanos que tuvieron peor participación en la Leagues Cup, pues quedó eliminado en la fase de grupos tras caer a manos de Cincinnati y Sporting Kansas City, ambas escuadras de la MLS.

