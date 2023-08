Luis Chávez revela lo que le dijo Jaime Lozano tras aceptar la oferta del Dinamo Moscú

Este jueves llegó a Rusia el mexicano Luis Chávez, el primer futbolista nacional que militará en el balompié del país europeo, donde defenderá la camiseta del Dinamo Moscú.

A su llegada a un aeropuerto de la capital rusa, el exjugador del Pachuca reveló que su representante y él fueron los que tomaron la decisión de emprender esta nueva aventura, a lo que Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, reaccionó felizmente.

"Hablé después (con Lozano), pero la decisión la tomamos mi representante y yo. Ya después hablé con ellos y también están contentos de que pude llegar acá”, comentó Chávez ante los medios a su llegada a Rusia.

Foto: Twitter del Dinamo Moscú

El mundialista con el Tricolor en Qatar 2022 también mencionó que tomó la oferta del Dinamo Moscú debido a que el conjunto ruso fue el primero que lo buscó.

"La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo", dijo a la prensa.

Luis Chávez, sorprendido por recibimiento de la afición

La llegada de Luis Suárez a Moscú no pasó desapercibida, pues a su llegada a uno de los aeropuertos de la ciudad fue recibido de buena manera por varios aficionados.

El exfutbolista de los Tuzos, con los que se proclamó campeón de la Liga MX en el Apertura 2022, reconoció que no esperaba ser recibido tan bien, por lo que le agradeció a la gente y a la directiva del Dinamo Moscú.

"La verdad que no, pero agradecerle a la gente, a la afición y a la directiva por todo el esfuerzo que hicieron para traerme", comentó el oriundo de Ciudad Guzmán, Jalisco.

"Un poco liberado, ya estaba esperando el momento de poder llegar aquí. Gracias a Dios ya estamos, esperamos poder entrenar pronto y ponernos a las órdenes del entrenador", indicó Chávez Magallón en alusión a su ilusión por tener su primer entrenamiento con su nuevo club.

¿Cuándo podría debutar Luis Chávez en Rusia?

El Dinamo Moscú debutó con el pie izquierdo en el comienzo de la Temporada 2023-2024 al caer 1-3 a manos del Krasnodar en el partido inaugural de la Liga Premier de Rusia.

No obstante, el club ha tenido mejores resultados y actualmente se encuentran en la tercera posición del campeonato con tres victorias, un empate y el descalabro en el inicio del torneo.

🔉Las primeras palabras de Luis Chávez en Moscú: @miseleccionmx pic.twitter.com/jVGvNjbxy1 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 24, 2023

El Dinamo Moscú ocupa el tercer puesto con 10 puntos, tan solo a tres de distancia del líder Krasnodar, que se encuentra igualado en unidades con el segundo puesto el Ural.

El cuadro moscovita visita al Rubin Kazan este sábado 26 de agosto en la cuarta jornada de liga. Pero lo más factible es que Luis Chávez tenga sus primeros minutos en su nuevo equipo el martes 29 de agosto en el duelo de la Copa de Rusia contra el Spartak Moscú.

EVG