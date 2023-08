Lionel Messi se aburre de la MLS y ahora es actor a lado de Maluma en "Trofeo" (VIDEO)

La fiebre por Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami de la MLS va más allá del futbol, pues el futbolista argentino es el protagonista del video de "Trofeo", la nueva canción de Maluma y Yandel.

En las horas previas del estreno de su nuevo álbum "Don Juan", el cantante colombiano Maluma lanzó en plataformas su nuevo sencillo "Trofeo", en cuyo videoclip destaca la participación de La Pulga.

En el último minuto del video se observa a la estrella colombiana salir con la camiseta del Inter Miami a la cancha del DRV PNK Stadium, donde Las Garzas disputan sus encuentros como locales.

Al llegar al centro del campo se encuentra con Lionel Messi, quien lo espera muy sonriente y con un trofeo, mismo que le entrega para después darse la mano y fundirse en un abrazo de amigos.

El clip termina con Maluma bailando con el trofeo en la cancha del equipo de Florida, que el pasado fin de semana conquistó la Leagues Cup, el primer título de su corta historia.

"Un homenaje al más grande Lio Messi”, fue el mensaje que escribió Maluma en la descripción del adelanto del video que compartió en sus redes sociales.

Messi le regala playera del Inter Miami a Maluma

A principios de agosto, Maluma hizo una pausa en su gira "Don Juan World Tour" para visitar las instalaciones del Inter Miami, donde conoció a Lionel Messi, con quien tuvo una convivencia muy especial.

La estrella de la música presumió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que sale muy sonriente al lado del futbolista argentino, quien comienza su aventura en el balompié de Estados Unidos.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en el que Lionel Messi le ofrece a Maluma que elija entre la playera de local y la de visitante del Inter Miami.

"¡No, papi, yo me pongo la que dice Messi! Por hoy quiero ser Leo. No puede ser cab... Soy demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida", dijo emocionado el intérprete de 'Hawái' después del increíble regalo que le dio La Pulga, que además firmó la remera.

Eso no fue todo, pues el Inter Miami también le entregó una camiseta a Maluma con el número 10 y su nombre en la espalda.

Foto: Instagram de Maluma

Lionel Messi llega a su segunda final con el Inter Miami

Apenas cuatro días después de haber guiado al Inter Miami a la conquista de la Leagues Cup, el argentino Lionel Messi alcanzó su segunda final con Las Garzas.

La Pulga y compañía se repusieron de un 2-0 en contra frente al Cincinnati para igualar 2-2 y forzar los tiempos extra, donde ambos equipos marcaron un gol más.

La semifinal de la US Open Cup se definió en tanda de penaltis, donde Messi y compañía se impusieron 5-4 para dejar en el camino a los de Ohio.

El astro argentino buscará levantar su segundo trofeo con los de Florida el próximo 27 de septiembre, cuando enfrenten al Houston Dynamo en la final del certamen copero.

EVG