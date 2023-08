Luis Chávez: ¿Qué significa 'Yabec', la palabra en la playera del mexicano en el Dinamo Moscú?

Cuando Luis Chávez llegó al Dinamo Moscú fue presentado con la playera del equipo, la cual tiene su típico número 24, pero tiene una particularidad, pues en donde está su nombre viene la palabra 'Yabec', la cual generó muchas teorías sobre su significado.

En el jersey del mediocampista con su nuevo club no se encuentra su nombre, en su lugar tiene 'Yabec', que es una palabra del alfabeto ruso que significa Chávez, por lo que no se trata de ningún error, ni mucho menos.

Luego de su llegada a Rusia, Luis Chávez visitó las instalaciones del Dinamo Moscú, en donde presentó y pasó con éxito las pruebas médicas con su nuevo club, además, en redes sociales el equipo lo presentó oficialmente como su nuevo elemento.

El exjugador de los Tuzos del Pachuca será el primer mexicano que juegue en la liga de Rusia. El panorama local es alentador, ya que el Dinamo Moscú es uno de los clubes grandes rusos, que actualmente se encuentra en el cuarto sitio general con 11 puntos.

Luis Chávez fue presentado oficialmente con el Dinamo Moscú Foto: Twitter del Dinamo Moscú

Jaime Lozano manda mensaje para Luis Chávez

A su llegada a un aeropuerto de la capital rusa, el exjugador del Pachuca reveló que su representante y él fueron los que tomaron la decisión de emprender esta nueva aventura, a lo que Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, reaccionó felizmente.

"Hablé después (con Lozano), pero la decisión la tomamos mi representante y yo. Ya después hablé con ellos y también están contentos de que pude llegar acá”, comentó Chávez ante los medios a su llegada a Rusia.

El mundialista con el Tricolor en Qatar 2022 también mencionó que tomó la oferta del Dinamo Moscú debido a que el conjunto ruso fue el primero que lo buscó.

"La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo", dijo a la prensa.

Luis Chávez en las instalaciones del Dinamo Moscú Foto: Twitter del Dinamo Moscú

aar