Gran Premio de México 2023: Charles Leclerc llama “locos” a la afición mexicana

El piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc, confesó las tres cosas que más ama de México, después de varias visitas al país a lo largo de su carrera, pues el monegasco ha tenido la oportunidad de sumergirse en la cultura mexicana y disfrutar de sus diversas tradiciones.

Leclerc debutó en la Fórmula 1 en 2018 y ha tenido la oportunidad de competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez en cuatro ocasiones, acumulando notables actuaciones con cuartos, quintos, sextos y séptimos lugares en su historial. Sin dejar pasar desapercibido el ambiente de la competencia año tras año.

¡La pasión y la afición! Lo locos que están, sin duda es uno de los fines de semana más locos que tenemos con Monza quizá, eso es lo primero Charles Leclerc

Los seguidores mexicanos de la Fórmula 1 son conocidos por su entusiasmo y su apoyo desmedido hacia sus pilotos favoritos, lo que definitivamente crea un ambiente único alrededor del Circuito de los Hermanos Rodríguez.

En segundo lugar, Leclerc destacó la comida mexicana, que ha disfrutado a lo largo de sus visitas. "Lo segundo sería la comida, realmente la disfruto ¡Todo! He probado ahora cosas muy diferentes que no había probado antes; lengua, pata, pero me encantan los tacos, carnes, incluso lo picante, aunque ahora sí fue mucho”, refirió.

Charles Leclerc le tiene estima al GP de México

Por último, Charles Leclerc compartió su aprecio por el circuito en sí, con un énfasis especial en el último sector y la entrada principal del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"La tercera es el circuito, lo disfruto, especialmente el último sector a esa entrada principal," señaló el primer piloto de Ferrari.

La pista mexicana es conocida por su diseño desafiante y la altitud que pone a prueba las habilidades de los pilotos, lo que la convierte en un lugar especial en el calendario de la Fórmula 1.

La revelación de Leclerc sobre sus tres grandes amores por México ha sido bien recibida por los fanáticos mexicanos, quienes han demostrado su cariño por el conductor.

