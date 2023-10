Gran Premio de México 2023: Checo Pérez termina quinto en la Práctica 2 de F1

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez culminó las segundas prácticas libres del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1 (F1) en el quinto lugar. El primer puesto se lo llevó el neerlandés Max Verstappen.

El corredor de la escudería Red Bull batalló en los primeros momentos, pues de ubicarse en el octavo peldaño bajó al decimosexto, arriba solamente de Logan Sargeant, Oscar Piastri, Kevin Magnussen y Yuki Tsunoda.

🌮🫶 ¡TE QUIERO MUCHO, BOTTAS!



Ahí está el casco que todos queríamos ver... ¡el de Valtteri Bottas para el #MexicoGP! 🇲🇽#F1xFSMX #F1esta pic.twitter.com/B2ZmxHxadz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 27, 2023

Pérez Mendoza se recuperó y escaló al quinto peldaño, para ubicarse detrás de Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc y Valtteri Bottas.

La lluvia comenzó a caer en el Autódromo Hermanos Rodríguez e hizo un poco de las suyas con el español Fernando Alonso, quien apenas se libró de los muros luego de trompear en el sector 2.

Top 10 de la P2 del Gran Premio de México 2023

Max Verstappen

​Lando Norris

​Charles Leclerc

​Valtteri Bottas

​Sergio Pérez

​Daniel Ricciardo

​Lewis Hamilton

​Esteban Ocon

​Oscar Piastri

​George Russell

Papá de Checo Pérez lo ve otra década en la F1

En el primer día de actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay, el padre de Checo Pérez, aseguró que al piloto tapatío le quedan 10 años dentro de la máxima categoría del deporte motor, en donde actualmente compite con Red Bull Racing.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, "Toño" Pérez habló sobre el futuro de su hijo en el Gran Circo. En la presente campaña han surgido diversos rumores que ponen a Checo fuera de Red Bull e incluso algunos que lo colocan lejos de la Fórmula 1, pero su papá afirma que al piloto le quedan muchos años dentro de la categoría.

“Tenemos la marca número uno a nivel mundial. Red Bull es el mejor equipo del mundo. No se puede hacer nada más. No hay necesidad de que sea subcampeón para continuar o no. Checo Pérez tiene los próximos 10 años asegurados en la Fórmula 1 y vamos a tener un mexicano los próximos 10 años”, aseguró.

EVG