Gran Premio de México 2024: ¿Cuántos triunfos tiene Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

En México, nos une la pasión. Este fin de semana vive lo mejor de Circuito Patrón, el mejor circuito de México. 🇲🇽



In Mexico, passion brings us together. This weekend, experience the best of Circuito Patrón, the best circuit in México. 🇲🇽 #CircuitoPatrón #PasiónQueNosUne… pic.twitter.com/Z8OHKr006S