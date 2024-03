Hirving Lozano se sincera sobre su polémica salida del Napoli; "Aquí recibieron mucho dinero por mí"

El mediocampista mexicano, Hirving Lozano, compartió en una reciente entrevista detalles sobre los momentos complicados que vivió en sus últimos días con el Napoli, antes de cerrar su fichaje con el PSV para regresar a la Eredivisie, donde volvió en calidad de ídolo.

El 'Chucky' explicó que a pesar de los esfuerzos del conjunto italiano por retenerlo, se vio obligado a tomar la decisión de salir, principalmente pensando en el bienestar de su familia. Según los informes, el PSV habría desembolsado alrededor de 11 millones de dólares al conjunto napolitano por el traspaso del capitalino.

"Sí hubo muchas ofertas, pero el Napoli quería que yo me quedara, me querían bajar el sueldo, fue mucho estira y afloja, y a veces querían más dinero, hay muchas cosas y circunstancias que a veces los clubes no quieren o cosas que pasan, porque a mí me quedaba un año de contrato y en seis meses yo me podía ir libre", explicó Lozano con TUDN.

El futbolista mexicano también señaló que la cantidad que un club paga por un jugador genera una presión adicional sobre él, ya que constantemente tiene que justificar su valor ante el equipo, pues el seleccionado azteca, llegó como el fichaje más caro en la historia del club.

Fue muy importante para el club y para la gente. Aquí recibieron mucho dinero por mí, gracias a Dios,

dejé huella en cada club que he estado Hirving Lozano / TUDN

te puede interesar ‘Tata’ Martino responde con clase a las críticas de Chucky Lozano y Edson Álvarez (VIDEO)

Hirving Lozano habla de las exigencias a los mexicanos

Hirving 'Chucky' Lozano compartió su pensamiento sobre la presión y las expectativas que enfrentan los futbolistas mexicanos en Europa, pues destacó la intensidad de las demandas sobre los jugadores provenientes de México.

El seleccionado expresó que la transición al futbol europeo conlleva una carga adicional para los jugadores mexicanos y señaló que se enfrentan a mayores demandas y expectativas, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Además, compartió su alegría por el éxito de su compatriota Santiago Giménez, quien también compite en la Eredivisie con el Feyenoord: "Me da mucha alegría que esté haciendo eso, es un buen chico. Para el futbol mexicano es importante que Santi demuestre que sí se puede", refirió el futbolista.

'Chucky' Lozano en la derrota de la Concacaf Champions Cup ante EU Foto: AP

mmt