‘Tata’ Martino responde con clase a las críticas de Chucky Lozano y Edson Álvarez (VIDEO)

En un encuentro con la de prensa previo al partido entre el Inter de Miami y el New York en la MLS, el ex técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, fue cuestionado sobre las declaraciones de Edson Álvarez e Hirving Lozano, hacia su gestión al frente del combinado tricolor.

Debido a la polémica que estos comentarios han generado, el técnico argentino fue abordado por algunos periodistas que buscaron su opinión sobre los comentarios de los seleccionados mexicanos, pero estratega se negó a responder la pregunta.

Al querer abordar el tema, el actual dirigente de 'Las Garzas' simplemente movió la cabeza para expresar su negativa a dar su perspectiva sobre el asunto y respondió que no tenía: "Ni un comentario".

Las críticas de ambos jugadores se centraron en el partido de México contra Argentina, por el decepcionante desempeño en Qatar 2022, donde la escuadra azteca quedó muy lejos de cumplir con los objetivos planteados antes de asistir a la justa mundialista.

🇲🇽 "Ni Un Comentario."



Le preguntaron al Tata Martino sobre las recientes declaraciones de Chucky Lozano y Edson Álvarez, y el director técnico de Inter Miami prefirió no dar mayor respuesta.

Este fin de semana, México jugará la final de la Concacaf Nations League contra Estados Unidos, selección que actualmente ostenta el título del campeonato y eterno rival de la Selección Mexicana.

Es importante recordar que durante la dirección de Martino, el representativo mexicano perdió la final de esta competición en 2021 y fue eliminado en las semifinales del mismo torneo en 2023, esta vez con Diego Cocca en el banquillo.

Edson Álvarez e Hirving Lozano rompen el silencio

Las recientes declaraciones de Edson Álvarez e Hirving Lozano han desencadenado una polémica sobre la gestión de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana, sobre todo en la Copa Mundial de Qatar 2022.

'El Machín' reveló que se sintió excluido por el técnico argentino durante el enfrentamiento contra Argentina y describió la situación como sentirse "borrado". Por su parte, el 'Chucky' se sintió incómodo con el trato recibido por parte del cuerpo técnico, considerando la dinámica infantil y autoritaria.

"Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sabía que tenía muchas posibilidades de jugar (...) cuando llega el partido de Polonia todo iba bien. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un extraño. No inicié y no jugué", mencionó el mediocampista del West Ham.

⁉️ ¿Qué pasó con 'El Tata' Martino y Edson en Qatar 2022?



"Me convertí en un extraño para él..." 💢

Por su parte, el jugador del PSV agregó: "El ‘Tata’, para mí la verdad, nunca hubo una buena conexión del cuerpo técnico con los jugadores. Nos trataban como niños chiquitos, era como ir a los militares, y todo eso, y manejar así al grupo fue un error muy grande, hubo algunas decisiones de su parte que no fueron las correctas".

