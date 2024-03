Jaime Lozano reacciona a polémica declaración de Edson Álvarez sobre 'Tata' Martino

Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, dio su opinión acerca de las declaraciones que Edson Álvarez hizo de Gerardo 'Tata' Martino, al señalar que el extimonel del Tricolor cambió su comportamiento con él previo al duelo ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En conferencia de prensa previa al juego de semifinales de la Concacaf Nations League contra Panamá, el Jimmy fue mesurado y se limitó a decir que cada quien tiene su visión de las cosas.

🇲🇽 Jimmy Lozano habla del Tata Martino y toda la polémica 🚨



"Algo me enteré, que se abrió la caja de pandora. Cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación en la vida", respondió Jaime Lozano ante los cuestionamientos.

El Jimmy dejó en claro que el 'Tata' Martino siempre se portó de manera correcta con él y con los integrantes de su cuerpo técnico, por lo que afirmó que no tiene algo malo que decir sobre el argentino.

"Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con Gerardo Martino, a mí me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual. Él trabajó, después los resultados estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos. No me van a escuchar hablar nunca mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable", ahondó el director técnico del Tricolor.

Jaime Lozano, ilusionado con la Nations League

En torno a la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Panamá, Jaime Lozano aceptó la motivación al interior del equipo por la posibilidad de poder conquistar el título de este certamen por primera vez, tras el subcampeonato en el 2021 y el tercer lugar el año pasado.

"Es importante, es la tercera edición del torneo. No se ha ganado y tenemos una bonita oportunidad de llegar nuevamente a una final y levantar la copa que a todos nos llena de ilusión. Estamos con toda la mentalidad de salir a derrotar a Panamá", externó el entrenador de 45 años.

México llegó a las semifinales de la Concacaf Nations League después de imponerse en cuartos de final a Honduras en una serie que se definió en penaltis después de un empate global a dos anotaciones.

Jaime Lozano da indicaciones durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Mexsport

¿Cuántos juegos lleva México con Jaime Lozano como DT?

Jaime Lozano tomó las riendas de la Selección Mexicana en junio del 2023 después del abrupto cese del argentino Diego Cocca y a pocos días de que comenzara la Copa Oro.

El Jimmy cumplió con la misión en la justa regional al guiar a México hasta la final, misma en la que se impuso 1-0 a Panamá con gol de Santiago Giménez.

Después de la obtención del trofeo, la Federación Mexicana de Futbol anunció la continuidad del Jimmy Lozano en el banquillo nacional con miras a la Copa del Mundo del 2026.

El Tricolor registra siete victorias, tres empates y tres derrotas en los 13 partidos que ha afrontado bajo las órdenes de Jaime Lozano desde su interinato hasta que se dio a conocer su continuidad en el puesto.

