Edson Álvarez reveló, sin miedo, qué pasó con Tata Martino en el partido contra Argentina (VIDEO)

La polémica sigue latente en torno al encuentro de la Fase de Grupos entre México y Argentina, del Mundial de Qatar 2022, en el cual el Tricolor sufrió una derrota por 2-0. A pesar de que han pasado varios entrenadores desde la salida de Gerardo "Tata" Martino, la controversia persiste en torno a la ausencia de Edson Álvarez en el mediocampo de la selección mexicana.

El rumor de que Martino habría vendido el partido para favorecer a la selección de la nación en la que nació, toma fuerza con cada día que pasa. La especulación se intensificó aún más cuando Edson Álvarez no fue incluido en el encuentro ante Argentina.

"Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con el 'Tata', pero una gran relación, de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Él es una persona que le gusta hablar mucho de futbol, cuando llega el Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar, entonces cuando llega el partido contra Polonia todo bien muy bien y cuando llega el partido de Argentina haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar", comentó Álvarez en una entrevista con el Burro Van Rankin.

Edson Álvarez confesó que tenía una gran relación con Gerardo Martino, pero llegó el partido contra Argentina y lo trató "como si fuera un extraño, como si nunca lo hubiera visto jugar".



Edson genera más polémica contra el Tata

Esta situación ha desatado críticas y cuestionamientos por parte de la afición y expertos en el futbol, quienes no han dejado de debatir sobre las posibles razones detrás de la decisión de dejar fuera al talentoso jugador mexicano.

La incertidumbre y la controversia continúan rodeando a la Selección Mexicana, generando un ambiente tenso y lleno de especulaciones en torno a lo sucedido en ese crucial partido ante Argentina. Se espera que en los próximos días surjan más detalles y declaraciones al respecto, dando luz sobre este tema que ha conmocionado al mundo del futbol mexicano.

Estas revelaciones de Edson Álvarez generaron un impacto inmediato en el ámbito futbolístico y Van Rankin no dudó en sumarse a la polémica afirmando: "Para que vean, yo sí me atrevo a decirlo, es un misterio del pin... Tata de que ese partido lo vendió."

Las afirmaciones de los involucrados han desatado un debate acalorado entre seguidores, expertos y la prensa deportiva, quienes aguardan por posibles aclaraciones o pronunciamientos adicionales que aclaren el panorama sobre lo sucedido en aquel trascendental enfrentamiento de la selección mexicana en la Copa del Mundo.

