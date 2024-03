Santiago Giménez asegura que en México no hay futbolistas profesionales y se van en su contra

Luego de la derrota de México a manos de Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League, Santiago Giménez aseguró que al futbolista mexicano le falta ser profesional, a diferencia de lo que sucede con los que militan en Europa.

En plática con Jorge 'El Burro' Van Rankin para Caliente TV, el Chaquito destacó que desde su llegada a Países Bajos con el Feyenoord se ha percatado de que los futbolistas allá son profesionales todo el tiempo, pues son muy disciplinados, a diferencia de lo que ve con la mayoría de los jugadores mexicanos.

"Aquí (Países Bajos) el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, aquí (en Europa) necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza porque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8, 9 de la mañana y se van a las tres de la tarde", fue la fuerte crítica que lanzó Santiago Giménez.

El atacante de 22 años de edad fue tema en la última semana debido a la poca actividad que le dio el entrenador Jaime Lozano en la final de la Concacaf Nations League contra Estados Unidos, pues en la semifinal contra Panamá se quedó en el banquillo de suplentes.

En el duelo contra los Canaleros, Santiago Giménez se quedó con las ganas de ingresar a la cancha, lo que derivó en que se molestara; mientras que en la final ante el conjunto de las Barras y las Estrellas, el Jimmy Lozano lo metió al terreno de juego al minuto 65, cuando el Tricolor ya caía por marcador de 2-0.

¿Cuántos goles ha hecho Santiago Giménez con México?

La carrera de Santiago Giménez con la Selección Mexicana comenzó el 27 de octubre del 2021 en un amistoso que los entonces dirigidos por Gerardo Martino perdieron 3-2 a manos de Ecuador.

Desde aquel cotejo, el Bebote ha disputado 24 compromisos con el Tricolor y ha marcado cuatro goles hasta el momento.

Una de esas anotaciones la consiguió precisamente en la final de la Copa Oro 2023 entre México y Panamá, duelo que el ariete del Feyenoord definió a favor del conjunto azteca por 1-0 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Luego de la final perdida en la Concacaf Nations League contra Estados Unidos, México volverá a las canchas en poco más de dos meses.

El siguiente compromiso programado para la escuadra dirigida por Jaime Lozano es el próximo 31 de mayo, cuando enfrente a Bolivia en un amistoso en Chicago con miras a la Copa América.

Uruguay (5 de junio) y Brasil (8 de junio) serán los otros dos rivales ante los que se mida la Selección Mexicana antes de su participación en el certamen continental, mismo que se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio.

EVG