Memo Ochoa sigue recibiendo críticas y ahora Alan Pulido le da con todo

El delantero Alan Pulido se subió a la ola de críticas contra la Selección Mexicana y contra Memo Ochoa tras la caída a manos de Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League.

El actual atacante del Sporting Kansas City de la MLS lanzó una fuerte pedrada contra el veterano portero surgido del América, pues atribuyó parte del fracaso del Tricolor al hecho de que se prioriza que un jugador asista a cinco Mundiales en vez de apostar por nuevos rostros. En Qatar 2022, el actual guardameta de la Salernitana y Andrés Guardado acudieron a su quinta Copa del Mundo.

"En México estamos siempre pensando que algún jugador logre el quinto Mundial, porque va a ser histórico y nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema futbolístico", declaró Alan Pulido en charla con ESPN.

Otros de los factores a los que el exgoleador de Chivas atribuye esta crisis de la Selección Mexicana es el no descenso y la cantidad de extranjeros que hay en la Liga MX.

"Estados Unidos lo que ha hecho es no perder identidad, siguen acumulando más equipos a la liga, siempre traen más competencia a la liga. La MLS ha evolucionado rápido y creo que México no, la liga queda a deber, son tres o cuatro equipos y los demás no compiten de la misma manera, quitaron ascenso y descenso. A los jugadores les quitan oportunidades, porque hay muchos extranjeros, entonces México está perdiendo identidad y Estados Unidos no", profundizó Alan Pulido.

Alan Pulido resalta importancia de jugar en Europa

Otro de los puntos que Alan Pulido considera fundamentales para la superioridad de Estados Unidos sobre México en los últimos años es la cantidad de futbolistas que tienen en equipos de Europa, a diferencia de lo que ocurre con los seleccionados tricolores.

"Los jugadores que ellos tienen en Europa están en equipos importantes, en equipos muy conocidos a nivel mundial. Súmale también que la mentalidad es muy diferente, cómo enfrentan cada partido, la preparación física, se ve en el campo cómo van a cada pelota, cada vez los jugadores son más fuertes y eso por ahí te termina de superar en los partidos", ahondó el goleador surgido de la cantera de Tigres.

La única manera en la que Alan pulido ve factible que México salga adelante de este mal momento es que los directivos prioricen mas debuts de jugadores nacionales en la Liga MX y regresar el ascenso y descenso.

"Tiene que haber cambios importantes, que regrese en descenso, que quiten extranjeros, que le den a los jóvenes mexicanos la oportunidad de poder debutar más en la Liga MX, cosas que pueden cambiar muchas cosas que se han perdido, la identidad que realmente antes el futbol mexicano tenía.

¿Cuántos goles hizo Alan Pulido con México?

Alan Pulido Izaguirre disputó su primer juego con la Selección Mexicana el 29 de enero del 2014 en el 4-0 sobre Corea del Sur, amistoso rumbo al Mundial de aquel año en Brasil en el que se lució con un hat-trick.

Desde ese encuentro hasta agosto del 2021, el originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, registra cinco goles, una amonestación y 723 minutos en 20 duelos con el Tricolor.

Su juego más reciente con México fue en la derrota por 1-0 frente a Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2021.

