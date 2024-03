Sebastián Sosa hace impactantes declaraciones que definirían su futuro en el juicio por presunto abuso

En el transcurso de la últimos días, se dieron a conocer las versiones tanto de la víctima como de los futbolistas involucrados en el caso de presunto abuso sexual que involucra a cuatro futbolistas del Vélez Sarsfield de Argentina.

La denuncia fue presentada por una periodista de Tucumán de 24 años tras el encuentro entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán el pasado 2 de marzo por la Copa de la Liga.

Los cuatro jugadores señalados en la denuncia son el paraguayo José Florentín, los argentinos Abiel Osorio y Braian Cufré, y el uruguayo Sebastián Sosa. Aunque aún no se ha establecido una fecha para el juicio, el medio C5N difundió las primeras declaraciones de los involucrados.

El exportero de la Liga MX expresó su versión, deslindándose de ser partícipe de intimar con la presunta víctima, mencionando que él estaba hablando con su esposa y no estaba poniendo atención de lo que sucedía con sus compañeros.

"Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban", dijo el arquero sudamericano.

De acuerdo a las declaraciones proporcionadas por los futbolistas involucrados en el caso de presunto abuso sexual en Tucumán, surgió un detalle en el que coinciden los deportistas implicados.

Según sus testimonios, la joven periodista habría solicitado permiso para ducharse en una de las habitaciones del hotel Hilton, donde se hospedaban tras el encuentro entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán el pasado 2 de marzo por la Copa de la Liga de Argentina.

Ella me pide para bañarse a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación