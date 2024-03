BOX | Ryan García preocupa a sus seguidores con inquietantes mensajes sobre graves delitos

El púgil estadounidense de ascendencia mexicana, Ryan García, sigue generando gran preocupación dentro del mundo del boxeo luego de compartir un inquietante video en sus redes sociales en el que anunciaba su propia muerte. Este mensaje alertó sobre un grave problema que ha dejado a la comunidad desconcertada.

Entre las publicaciones en su cuenta de X, ‘King Ryan’ confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar cuando tenía dos años de edad. El boxeador mencionó sentirse cansado de guardar silencio y aseguró contar con pruebas fotográficas para respaldar sus acusaciones, además de afirmar no tener problemas de salud mental.

Yo fui violado a los dos años por un miembro de la familia, ¿Cómo actuarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? Ryan García / X

Mensaje de Ryan García en X. Captura de pantalla X

Además de estas sensibles acusaciones, el pugilista de 25 años agregó que fue obligado a presenciar actos horribles en el pasado, sobre violencia sexual contra menores de edad, agregando aún más preocupación sobre su bienestar emocional y mental.

Las cuentas del mexicoestadounidense se han mantenido activas, incluyendo algunas “profecías”, al anunciar un posible terremoto en ciudades como Los Angeles y Las Vegas el próximo 6 de junio.

Mientras tanto, Ryan García continúa con su preparación para su próximo combate que será el 20 de abril en la Ciudad del Pecado, donde se enfrentará a su compatriota Devin Haney por el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

June 6th Earthquake BAD — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 6, 2024

Ryan García preocupa por su salud mental





Debido a la creciente preocupación por la situación de Ryan García, su exesposa, Andrea Celina, habló públicamente sobre su estado emocional y mental del pugilista, compartiendo en sus redes sociales un mensaje donde aseguró que el boxeador está vivo, pero no se encuentra bien.

"He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes... pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto es real. Ora por él", expresó su expareja en su publicación.

Estas palabras se sumen a la preocupación de las redes, donde el púgil ha compartido mensajes inquietantes. Aunque su padre, Henry García, respondió a un usuario en Instagram que Ryan está bien y que sólo está "trolleando en el camino equivocado".

Ryan García sigue causando preocupación por su estado mental Foto: AP

mmt