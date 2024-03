BOX | David Benavidez revela las sorprendentes ganancias que tendría la bolsa de la pelea con ‘Canelo’ Álvarez

En torno a un posible enfrentamiento entre David Benavidez y Saúl 'Canelo' Álvarez, el pugilista estadounidense volvió a hacer hincapié en que su motivación en enfrentar al tapatío radica en su prestigio deportivo más que en las ganancias financieras que podría obtener de dicho encuentro.

El 'Mexican Monster' hizo estas declaraciones después de que Sampson Lewkowicz, agente del mismo Benavidez, revelara que PBC había ofrecido al oriundo de Guadalajara la suma de 60 millones de dólares para aceptar el combate. Por lo que el púgil de 25 años argumentó que esta cifra no contemplaba los ingresos por ventas de PPV en Estados Unidos.

Literalmente se estaba llevando todo. No digo que no debería hacerlo, tiene derecho a ello. (Pero) no me importa, quiero la oportunidad