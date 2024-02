BOX | 'Canelo' Álvarez es destrozado por Juan Manuel Márquez; "Hay que tener respeto..." (VIDEO)

Saúl 'Canelo' Álvarez, el principal referente mexicano de box actualmente, recibió fuertes críticas del expugilista Juan Manuel Márquez, quien dio a entender que el tapatío prostituye al deporte por no enfrentarse a los mejores boxeadores de su división.

"Si le ganas a un peleador en igualdad de circunstancias y peleas contra quien debes pelear, el retador oficial o los que están ahí, y los organismos lleven su reglamento, no diría cualquier cosa. Hay que tener respeto al boxeo, no prostituirlo, de alguna forma ahorita lo están prostituyendo", arremetió 'Dinamita' en el podcast podcast La Esquina del KO.

Juan Manuel Márquez aseguró que sus comentarios contra el 'Canelo' Álvarez no son por envidia, sino porque considera que el jalisciense ha recurrido a cosas como la cláusula de rehidratación o priorizar el negocio sobre lo deportivo.

"¿Cuándo has visto pelear a youtubers en el box? Se busca el negocio; si no peleas en igualdad de circunstancias, es lo que no me gusta, que el mexicano haga este tipo de cosas, como la cláusula de rehidratación. Si eres un muy buen peleador, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? Peleo contra quien tenga qué pelear, y que la gente muestre el respeto", profundizó el exboxeador de 50 años.

A lo largo de su carrera de 21 años como pugilista, 'Dinamita' Márquez disputó 64 peleas, de las cuales ganó 57 (40 nocauts), perdió siete y empató una.

'Dinamita' Márquez niega envidia hacia el 'Canelo' Álvarez

Juan Manuel Márquez descartó que sus críticas hacia el 'Canelo' Álvarez sean porque le tenga envidia, pues reconoció que el tapatío ha enfrentado a rivales importantes como Gennady Golovkin y que debería buscar más combates con pugilistas de ese nivel.

"No es envidia, cada quién hace lo que debe hacer en su carrera. Logré mucho, le gané al mejor libra por libra del mundo, nunca le rehuí a nadie, hablo lo que es. 'Canelo' ha hecho una carrera bien planeada y llevada a cabo, sus rivales como Golovkin, fue importante, ante rivales que se ha visto bien, pero no niego que tiene buenas cualidades, buen peleador, pero ¿por qué usar cosas no permitidas?", subrayó 'Dinamita'.

‘Canelo’ Álvarez tendrá su primera pelea de box en el 2024 el 4 de mayo. Foto: @Canelo / Instagram

La declaración del 'Canelo' que tiene a todos en su contra

En una entrevista con el programa "En Caliente" de TV Azteca, Saúl 'Canelo' Álvarez aseguró que ningún boxeador histórico de peso medio habría sido capaz de derrotarlo, reafirmando su lugar como uno de los mejores libra por libra del mundo.

En su carrera, el pugilista tapatío acumula 60 victorias, dos empates y sólo dos derrotas a lo largo de su trayectoria, por lo que en el programa, el analista argentino Eduardo Lamazón le preguntó si algún pugilista de peso supermediano le habría ganado en una pelea.

El campeón indiscutido respondió de manera abierta, dejando paso a la especulación, pero siendo firme al compartir que se enfoca en el presente y no piensa en las suposiciones. "No, mi mentalidad no está en si me hubieran ganado o no", respondió el mexicano.

EVG