BOX | ‘Canelo’ Álvarez y la polémica declaración con la que tendrá a todos los boxeadores en su contra

En una entrevista con el programa "En Caliente" de TV Azteca, el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez aseguró que ningún boxeador histórico de peso medio habría sido capaz de derrotarlo, reafirmando su lugar como uno de los mejores libra por libra del mundo.

En su carrera, el pugilista tapatío acumula 60 victorias, dos empates y sólo dos derrotas a lo largo de su trayectoria, por lo que en el programa, el analista argentino Eduardo Lamazón le preguntó si algún pugilista de peso supermediano le habría ganado en una pelea.

El campeón indiscutido respondió de manera abierta, dejando paso a la especulación, pero siendo firme al compartir que se enfoca en el presente y no piensa en las suposiciones. "No, mi mentalidad no está en si me hubieran ganado o no", respondió el mexicano.

'Canelo' Álvarez únicamente ha perdido a manos de Floyd Mayweather y Dmitry Bivol Foto: Reuters

El periodista insistió y mencionó a figuras como Sugar Ray Robinson o Carlos Monzón, 'Canelo' no le dio vueltas a la pregunta y respondió con firmeza: "Ninguno". Esta declaración rechazó la posibilidad de que cualquiera de estos boxeadores lo pudiera vencer.

Estas afirmaciones no fueron del agrado de los profesionales y aficionados, pues las redes sociales presentan opiniones divididas debido al actual momento que vive el oriundo de Guadalajara. Sin embargo, 'Canelo' sostiene la confianza en sus habilidades y el legado que ha construido en el deporte.

🇲🇽 I 𝗖𝗔𝗡𝗘𝗟𝗢: "Ni Sugar Ray Robinson, ni Monzón me hubieran ganado". pic.twitter.com/1meuljk3ni — CHINGON BOXING 🇦🇷 🇲🇽 (@SweetScienceLat) February 18, 2024

'Canelo' Álvarez se enfrasca en un discusión con Lamazón

La visita de Saúl 'Canelo' Álvarez a las instalaciones de TV Azteca trajo consigo la confirmación de su próxima pelea, además de protagonizar un debate con el analista y experto en boxeo Eduardo Lamazón.

El enfrentamiento entre el campeón mundial indiscutido de las 168 libras y "Lama Lamita" se desencadenó a partir de una pregunta del periodista acerca de las respuestas del pugilista a sus detractores en redes sociales.

El analista sugirió que Álvarez Barragán debería ser más tolerante con las opiniones sobre sus actuaciones en el ring, lo cual no fue bien recibido por el boxeador mexicano.

Canelo Álvarez explota y protagoniza intenso choque con Eduardo Lamazón Foto: X @lamazon_oficial

'Canelo' expresó que está abierto a críticas constructivas y que está dispuesto a reconocer si comete errores, pero señaló que la situación cambia cuando las críticas provienen de fanáticos parciales y no de observadores objetivos.

Tú me puedes decir muchas cosas pero yo con hechos te las compruebo. Puede ser objetivo y si estoy mal lo acepto. Pero si hablas más del fanatismo y empiezas a ofender, entonces eso ya es diferente



'Canelo' Álvarez / En Caliente

A pesar del intercambio de palabras acalorado, al final el reconocido especialista terminó por reconocer y respetar la carrera de Saúl Álvarez.

mmt