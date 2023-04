Box: ¿Ryan García pone excusas por su derrota contra Gervonta Davis? Salen a la luz insólitas declaraciones

Gervonta Davis derrotó con contundencia a Ryan García con un nocaut en el séptimo round de la contienda y aunque se esperaba que la pelea fuera más pareja el Tank demostró estar arriba del King Ryan, quien en redes sociales hizo insólitas declaraciones.

Luego de perder la reyerta, Ryan García compartió una foto en sus redes sociales en donde señaló que dentro de su campamento de entrenamiento "tenía un topo", lo que quiere decir una persona que filtraba información.

Ryan García utilizó sus redes sociales para hablar tras la pelea ante Gervonta Davis. Foto: Captura de pantalla

"En realidad triste, tenía un topo en mi campamento. Eso es una locura, pero gracias a dios salió a la luz ahora", se puede leer en la publicación en Instagram. No obstante no paró ahí, ya que subió otro mensaje en el que aseguró que no estaba poniendo excusas.

"Tampoco pretendía que pareciera una excusa ni nada por el estilo. He perdido. Voy a volver, pero estoy sorprendido de que parte de mi equipo me traicionó, alguien cercano a mí. Increíble. Pero es un testimonio que debes estar al pendiente de cualquiera", agrega en su segundo texto.

Gervonta y Ryan dejaron la rivalidad en el ensogado y dejaron claro que, por el momento, sus caminos no se cruzarán, ya que el Tank pelea en las 135 libras y el King seguirá en 140.

“Felicidades a Gervonta, voy a hacer cosas grandes en 135 libras, pero yo no me voy a mover a las 140”, dijo el mexicoamericano.

Ambos boxeadores se tomarán su tiempo para volver a enfrentarse, mientras tienen planes de acumular victorias y al parecer, seguirán en contacto, pues después de todo el bullicio, García y Davis intercambiaron algunas palabras y hasta el número de teléfono o red social.

Julio César Chávez desata polémica tras la pelea

Julio César Chávez, el Gran Campeón Mexicano, lanzó un comentario polémico en torno al fulminante nocaut de Gervonta Davis sobre Ryan García, ya que la leyenda del boxeo azteca pidió ver la repetición del KO, pues cree que "ni siquiera fue golpe".

El Tank Davis demostró ser un boxeador fuera de la liga del King Ryan, quien por momentos parecía podía poner en aprietos al boxeador nacido en Baltimore. Al final, Gervonta terminó la pelea en el séptimo episodio con un gancho al hígado, que no fue lo suficientemente claro para el César del Boxeo.

"Pero cuál, ni siquiera fue golpe, en donde le pegó, a qué hora le pegó, vamos a ver la repetición", comentó Julio César Chávez en la transmisión de Box Azteca, donde es comentarista.

Ryan García no pudo con el poder de puños del Tanque y con la rodilla en el piso tras el golpe a la zona hepática vio el conteo terminar, de la misma forma en que su invicto se terminó. Además, el californiano ya había tenido una caída antes del fatídico séptimo round.

El César del Boxeo terminó decepcionado por la presentación del pugilista exestablo Canelo Team y lanzó un duro comentario. "Yo ya no lo voy a ver, no quiero ver más peleas de Ryan García, no cuenten conmigo", declaró Chávez.

